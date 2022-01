Decisione choc al Grande Fratello Vip: la clamorosa scelta della vippona

Decisione choc per una vippona al Grande Fratello Vip che spiazza tutti annunciando la clamorosa scelta d’amore. Ecco cos’è successo.

Al Grande Fratello Vip sono nati tanti amori, ma altri sono finiti. Anche la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini sta regalando bellissime emozioni ai telespettatori più romantici con la nascita di belle storie d’amore. Oltre a quella tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, innamoratissimi e molto uniti, sono nati i flirt tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme i cui rapporti sono destinati a crescere.

Ci sono, tuttavia, anche rapporti che non riescono a superare la prova del Grande Fratello Vip. Nelle scorse edizioni del reality, diversi amori sono finiti. In quella attualmente in onda, invece, c’è una coppia che potrebbe presto dirsi addio.

Grande Fratello Vip, la coppia si rompe? La vippona si svela

Non è facile riuscire a stare lontani per così tanto tempo e, in alcuni casi, la lontananza porta alla rottura definitiva. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021, c’è una vippona che sta meditando di dire addio al marito. Stiamo parlando di Delia Duran che, dopo mesi di confronti, lacrime e discussioni, pare abbia deciso di mettere fine al matrimonio con Alex Belli con cui vive un “amore libero” come hanno raccontato entrambi ad Alfonso Signorini.

In piscina, Delia Duran si è lasciata andare ad uno sfogo in compagnia di Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo con cui ha instaurato subito un ottimo rapporto. Alle due coinquiline, Delia ha svelato che sta seriamente pensando di lasciare Alex Belli.

“Posso farti una domanda? Se tu avessi avuto casa tua…” afferma la Caldonazzo alludendo alla possibilità di chiudere il matrimonio e Delia risponde “da parecchio che lo avrei mandato a quel paese”. “

LEGGI ANCHE —>Lulù Selassiè, messaggio dei fan per lei e Manuel: crolla e reagisce così!

“Non avere la possibilità logistica di allontanarsi da una persona lega le donne” commenta Manila e Nathaly aggiunge – “Per fare un salto in avanti devi perdere per un attimo l’equilibrio”.

LEGGI ANCHE —>Alex Belli, confessione bollente su Soleil in diretta: reazione choc di Adriana Volpe

“Io lo voglio lasciare”, ha poi concluso Delia tra le lacrime. La Duran, dunque, deciderà di lasciare davvero Alex Belli nonostante abbi più volte ribadito di essere innamorata del marito? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.