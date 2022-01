Oroscopo della Domenica, 30 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop

Cari amici dell’Oroscopo di Instanews, buona Domenica, anche se di buono non ha molto. Con Venere tornata nel suo moto diretto, e Mercurio in parte retrogrado, anche se si ostina a vagare tra i segni d’acqua, la situazione è più o meno sotto controllo. Marte in Capricorno dona determinazione, ma è con il penultimo giorno del mese che entra una Quadratura per niente piacevole!

E’ bene che le Case Celesti si preparino per l’Oroscopo di oggi, perché Sole e Urano non saranno ben posizionati, o meglio lo saranno in modo tale da formare una Quadratura che porterà non poca impazienza, anzi l’intollerabilità sfiancherà i segni. Il firmamento è fitto di misteri da scoprire, e la sua bellezza non può che affascinare chi ama stare con il naso all’insù ad ammirare le stelle. Quanta bellezza nel manto infinito? Scoprire come i posizionamenti influiscano sul percorso spirituale, fa sembrare l’uomo un po’ meno solo e piccolo nell’Universo sconfinato.

La settimana è giunta al termine, e come sempre siamo pronti per il consueto appuntamento della Domenica. Facendo un ripasso generale della settimana, possiamo anche tirare le somme di questo primo mese del 2022.

Mercurio e Venere sono stati per la maggior parte del tempo retrogradi. Il loro moto illusoriamente è sembrato andare nella direzione opposta, ma in realtà sono solo stati più lenti. Questo ha comportato per il pianeta del pensiero maggior riflessività, mentre per quello dell’amore delle pulsioni più intense.

Da qui, la Congiunzione Aquario Capricorno e Marte in Capricorno, hanno generato una brillantezza e arguzia che uniti alla determinazione e caparbietà del pianeta rosso, hanno forgiato dei guerrieri pronti a raggiungere i loro sogni.

La Luna Nera ha un po’ creato spavento, perché sono cadute le maschere e le ipocrisie dei segni che sono vittime di nervosismi per via delle loro paure. Alla fine, Venere è tornata nel suo moto diretto, quindi ha riacquistato velocità e ha generato una rivoluzione repentina nelle relazioni d’amore, e Mercurio continua a vagare tra i segni d’acqua, donando maggiore creatività.

Cosa succede con la Quadratura? Intanto è necessario dire che si tratta di un Aspetto dei Pianeti, cioè è un posizionamento, che ha a che fare con il numero quattro. Infatti, Sole e Urano distano tra loro a circa 90°, spaccando il cielo in 4 parti. Qual è l’effetto?

Un blocco totale! Perché le energie tendono a muoversi verso direzioni opposte, si scontrano e finiscono per stoppare qualsiasi iniziativa di crescita. Si crea una vera disarmonia che produce intolleranza e fretta nel fare le cose tipica di Urano, perché il Sole è in esilio nell’Aquario, e la vicinanza di Saturno non è voluta a livello energetico.

Una Domenica con i fiocchi per questi 3 segni!

Tra i primi fortunati che vivono le conseguenze dei posizionamenti della Domenica, sono proprio loro: Toro, Vergine e Capricorno. Per la prima volta dopo tanto abbiamo una triade completamente fatta di segni di terra! Tutti e tre sono legati all’elemento che crea solidità e stabilità più degli altri, infatti si tratta di persone controllate. La Quadratura però si fa sentire anche per loro, ecco come! Se sei dello Scorpione consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Partiamo dagli amici del Toro, che strigliata avete ricevuto negli ultimi tempi. Diciamo che in parte ve lo siete meritato, perché come sempre siete caduti nella vostra pigrizia e nella totale mancanza di adattamento ai cambiamenti, ma qualcosa vi ha fatto bene. Intanto, state iniziando a comprendere meglio voi stessi grazie a Mercurio retrogrado, e Venere più rapida ha riacceso in voi degli amanti passionali. La Congiunzione e Marte invece vi hanno portato un po’ di destabilizzazione, ma è con la Quadratura che tutto cambia. Consigli: proprio a causa di questo posizionamento, ponderate bene qualsiasi decisione, non fatevi cogliere dall’impazienza di questi Astri, perché potreste cadere in errori irreparabili.

Passiamo alla Vergine, sei tornata sui tuoi passi più forte di prima, ma solo dopo aver affrontato un certo dolore. Al lavoro sempre efficiente, in amore ti sei un po’ persa perché non hai trovato quello che speravi, maggiore comprensione. I moti retrogrado e diretto dei pianeti, ti hanno dato maggior consapevolezza di te, mentre la Congiunzione e il pianeta rosso, hanno in parte svegliato quello spirito cinico e sveglio che ti contraddistingue, cosa ti manca? Consigli: la Quadratura non ti influenzerà molto, perché sai ben ponderare le scelte, non sei mai impulsiva. Ma ricorda, non cadere dei tranelli degli avversari, è più facile di quanto sembri, gli altri se ne approfittano della tua bontà!

Che dire del Capricorno? Sei un vincitore inarrestabile! Neanche la Quadratura ti blocca, anzi stai seguendo la lunghezza d’onda già da un po’. Possiamo confermare che sei il segno del mese, perché da quando sei entrato in orbita, e anche se adesso sei uscito dallo stare dal centro dell’attenzione, continui ad essere una mina invincibile. Marte nel tuo segno ti ha reso ancora più vincente, non ti manca nulla. I moti indiretti e diretti degli Astri ti sono alleati insieme alla Congiunzione, perché sei più brillante, attento e organizzatore di sempre! Consigli: cerca di essere più flessibile, non sui tuoi obiettivi, ma per quanto riguarda i rapporti con gli altri, ci vuole un po’ di leggerezza.

Oroscopo, occhio alle stelle per questi 3 segni!

Cosa dire di questi tre poveri sfortunati? Pesci, Ariete e Cancro, per un giorno siete stati in auge nello Zodiaco, e adesso siete caduti di nuovo nello sconforto! I vostri elementi, acqua, fuoco e ancora acqua, subiranno delle conseguenze importanti soprattutto per gli ultimi movimenti dal cielo. Specialmente Mercurio, Venere e la Quadratura cambieranno i vostri piani! Se sei del Sagittario consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dagli introversi e unici Pesci, siete una potenza mistica e spirituale irraggiungibile. A volte, questo vostro modo di essere un po’ oltre le righe, quasi al cielo dello Zodiaco, non vi mette in ottime condizioni rispetto le persone che vi sono attorno. E’ difficile comprendervi, anche perché non sempre siete in grado di tenere testa a tutto, e vi viene voglia di scappare. Mercurio retrogrado e vagante tra i segni d’acqua, insieme alla Venere in moto diretto, generano uno spirito creativo e una potenza dell’eros non indifferenti. Da qui, potrete trovare un po’ di giovamento, come anche dalla Congiunzione e da Marte. Consigli: la Quadratura vi sfiora, ma le noie arriveranno proprio in amore. Dovrete affrontare delle vecchie questioni che non sopportate più, sperando che ne possiate uscire, tenete duro.

Passiamo al guerriero per eccellenza, il mitico Ariete! Il nervosismo ti è stato amico per ora, soprattutto per i moti retrogradi, ma nel corso del tempo ti sei ripreso. Marte non ha diminuito la tua impazienza, anzi ti ha reso ancora più combattivo, ma prima o poi dovrai lasciare spazio alla calma. La Congiunzione ti ha fatto diventare più brillante, d’altronde in amore e al lavoro sei sempre un punto di riferimento costante per chi ha a che fare con te, ma a volte anche a te si scaricano le batterie. Consigli: sarà una domenica in cui farai fatica a tirare avanti, sei stanco di combattere, ma la Quadratura non ti farà male, anzi rispetto ad altri segni saprai accettare e affrontare meglio l’opposizione in arrivo.

Infine, ma non meno importante, c’è l’incompreso e sensibile Cancro, a che punto ti senti arrivato? Hai raggiunto i tuoi sogni o sei rimasto nel guscio protettivo? Sembrerebbe che sei caduto nei tuoi soliti vittimismi, specialmente perché Mercurio tra i segni d’acqua avrebbe dovuto darti maggior creatività, ma sei rimasto per un bel po’ sotto l’influenza dell’insicurezza della Luna di Lilith, quindi non c’è stata alcuna ripresa. I moti diretti e indiretti ti hanno potenziato dal punto di vista dei sentimenti e delle riflessività, ma hai capito ancora così poco. Non ti aiutano la Congiunzione e Marte. Consigli: non sentirai la Quadratura, riposa oggi, perché hai bisogno di una ricarica, la settimana ricomincia!