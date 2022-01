Oroscopo per il weekend, 29 gennaio 2022: i 3 segni top e i 3 segni flop!

Dobbiamo essere pronti anche per il fine settimana, l’Oroscopo è pronto! Cari amici di Instanews siete pronti per scoprire gli ultimi posizionamenti e le influenze degli Astri? Mercurio e Venere retrogradi, Congiunzione Astrale, Marte in Capricorno, e Mercurio che vaga tra i segni d’acqua. Ma attenzione, perché ci sarà un cambiamento rivoluzionario: Venere ritorna al suo moto diretto!

Il pianeta dell’amore, esce definitivamente dal suo stato retrogrado, per tornare sulla retta via! Da circa la metà di gennaio, le Case Celesti hanno subito l’influenza di Venere retrograda, condizione che ha generato non pochi cambiamenti, anzi. E’ stato un periodo denso di alti e bassi nei rapporti di coppia, ma anche per i single che continuano ad aspettare una spinta positiva nel mondo dei sentimenti. Sarà già nell’aria la freccia birichina e imprevedibile di Cupido? C’entra San Valentino? Scopriamo cosa accadrà!

Foto più azzeccata non ne esiste, cari segni fatevi risucchiare da questo meraviglioso spettacolo che l’Universo ci offre: una galassia piena di speranze! Il cielo è fatto di meraviglie ancora da scoprire, prendiamoci un po’ di spazio per ammirarlo, e per conoscere i misteri che più affascinano, i movimenti degli Astri.

Per tutto gennaio abbiamo parlato di moti retrogradi. Con questo termine significa che i pianeti, in questo caso Mercurio del pensiero e Venere dell’amore, hanno illusoriamente invertito la loro rotta, ma in realtà sono soltanto stati più lenti.

Ciò ha influenzato il percorso delle Case Celesti, perché momenti di riflessione e di forte emozione, sono stati più intensi e fortemente presenti nelle vite di tutti.

Con l’aggiunta della Congiunzione Aquario- Capricorno, i due pianeti sono posti allo stesso posizionamento rispetto il sole, e Marte in Capricorno, i segni hanno vissuto questa fase con un acume d’ingegno brillante e tanta tenacia.

La Luna Nera ha un po’ fatto cadere le maschere mostrando le incertezze dei segni. Mostrarsi veri rende deboli, e quindi alcuni hanno mal incassato il colpo, ma alla fine molti si sono ripresi. Mercurio sta bazzicando tra i segni d’acqua, ma in generale sta donando un po’ di creatività e sentimentalismo nel cielo dello Zodiaco.

E Venere? Sarà per l’avvicinarsi del mese dell’amore, ma sta tornado sui suoi passi, cioè con un moto diretto, appunto più veloce. Metterà in gioco delle dinamiche da perdere la testa. L’amore, quello vero, è un po’ pazzerello, perché ci sono sempre alti e bassi, bisogna saper cavalcare l’onda.

Questo significa che ripartendo dal Capricorno, torna con il suo moto e donerà stabilità e armonia. Il giusto compromesso, dopo tanti movimenti contrari. Come la vivranno i 3 segni più fortunati? E i 3 più sfortunati, ce la faranno?

L’amore sarà protagonista nelle vite di questi 3 segni!

Non ci sono dubbi, siete nel vostro mese favorito! Cari Pesci, Ariete e Scorpione, forse a pochi è chiaro, ma voi siete i segni zodiacali che in amore sono degli amanti da far perdere la testa. Sarà la vostra natura enigmatica e romantica al tempo stesso, vivete le relazioni in modo travagliato, ma la vostra assenza pesa più di qualsiasi dolore. Acqua, fuoco e ancora acqua, questi sono i vostri elementi. Mercurio e Venere, si fanno sentire! Se sei del Capricorno consulta l’Oroscopo perché sei quarto.

Iniziamo dallo Scorpione, perché stai vivendo un momento di rivincita pazzesco! Ti meritavi proprio questa rinascita, hai sofferto tante difficoltà in questo periodo. Per giunta, hai litigato con le persone che ami, e l’amore non è stato proprio al top. Stessa cosa al lavoro, hai avuto delle noie che ti hanno distrutto psicologicamente. I precedenti movimenti astrali, retrogradi e congiunzioni non ti hanno dato il massimo, ma con Marte in Capricorno, Mercurio tra i segni d’acqua, e l’ultimo arrivato, la Venere in moto diretto, sei una bomba. Consigli: sei un amante che fa perdere la testa, un po’ tenebroso e freddo all’inizio, ma quando ti innamori sei il segno più fedele e appassionato che ci sia! Chi ti perde, perde tutto. Vivi l’amore, è arrivato il momento di essere felice.

Passiamo agli introversi e pazzerelli Pesci, che giornata quella di oggi! Siete spesso considerati come timidi e silenziosi, ma in realtà a voi piacere vivere a 360°, quindi senza mezze misure. Siete bianco o nero, le sfumature le cogliete meglio degli altri, ma il bipolarismo che vi governa vi lascia qualche dubbio, ma dopo aver capito la situazione non tornate indietro. Movimenti Retrogradi, Congiunzioni e Marte in Capricorno, vi hanno fatto comprendere delle situazioni poco chiare, ma ancora volete approfondirle. Consigli: al lavoro lasciatevi guidare, andrà tutto bene. Mentre in amore, siete dei partner unici, come fate sentire amati voi i compagni non lo fa nessuno. Per questo, continuate ad essere ciò che siete, ma scegliete un amore che vi riempie, perché meritate il massimo.

Cosa dire del guerriero per eccellenza? Ariete, sei una fuoco inarrestabile! Che ti dicevo negli articoli passati? Il tuo dramma interiore in contrasto con le difficoltà del momento, ti avrebbe dato le basi per gioire del tuo futuro. I moti retrogradi ti hanno fatto perdere la testa, la Congiunzione ha donato un po’ di lucidità, e Marte, il tuo pianeta, ti ha dato grinta. Al lavoro sei una bomba, continua ad essere lo stacanovista che sei, i lottatori fanno sempre paura ai rivali e alle gelosie. Mentre in amore, continua a darti, ma non dimenticare che sei così sentimentale che a volte chi ti sta accanto non riesce a tenerti testa. Consigli: esigi un amore intenso, non perfetto, sfrutta questo momento per capire se quello che hai è il meglio per te, vivi le emozioni al 100%!

Oroscopo: attenzione alle faide per questi 3 segni!

Torniamo ai deboli di cuore, per il momento Bilancia, Gemelli e Sagittario è meglio che diano freno alle loro preoccupazioni, perché stanno cadendo in un periodo di crisi. Forse, a causa del fatto che ultimamente gli Astri sono stati a vostro favore, vi siete un po’ cullati, e il cambiamento non lo tollerate. Venere in moto diretto vi sconvolgerà i piani, dopo tanta stasi, la rivoluzione non vi farà bene. Aria, ancora aria e poi fuoco sono i vostri rispettivi elementi, come li sfrutterete? Se sei del Leone consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Partiamo dal fanatico dello Zodiaco per eccellenza, la Bilancia! Cosa ti sei messo in testa? che tutto può essere risolto con la tua socievolezza e la brillantezza mentale che possiedi? Parte dei problemi sì, ma come ben sai l’amore non ha regole. I moti retrogradi e la Congiunzione ti hanno reso più smart al lavoro, ed anche Marte ti ha reso più combattivo, ma hai finito per avere troppi scontri, specialmente in amore. Consigli: sfrutta Venere per trovare nel profondo del tuo cuore la voglia di amare il prossimo, non essere troppo concentrato su te stesso.

Passiamo ai lunatici per eccellenza, i ballerini Gemelli. Sempre con il vostro mood un po’ indisposto, finirete questo weekend per seminare tempesta. Lo sapete benissimo che avete sempre la voglia di litigare pari alla vostra inclinazione a cambiare umore in due secondi. I movimenti retrogradi, la Congiunzione e Marte non vi hanno reso efficienti al lavoro, ma dei litigiosi e capricciosi colleghi. E in amore? Avete litigato per ogni sciocchezza, sperando che chi vi sta accanto sia più mite di carattere, voi siete un uragano. Consigli: Venere dovrebbe accendere la passione, fidatevi del cielo, smettetela di essere così schizzinosi, i sentimenti non sono veleno!

Infine, ma non meno importante, si posiziona l’arciere dello Zodiaco, il Sagittario. Sempre con il naso rivolto al prossimo viaggio, stai viaggiando troppo con la mente e hai perso la rotta della tua vita. E’ inutile che cadi nei tuoi vittimismi, se perdi il treno questa volta, non si tornerà più indietro. I moti, la Congiunzione e Marte ti hanno favorito molto, perché nonostante i problemi sei un ottimista, ma il cambiamento repentino di Venere diretta, ti farà vivere dei momenti ai quali non saprai reagire, e cadrai nello sconforto. Consigli: non essere testardo, fatti guidare da chi ti ama, non sempre hai ragione. L’amore è alle porte, devi solo accoglierlo e tenertelo stretto.