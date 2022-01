Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il dramma del fan: le toccanti parole di mamma Fariba

Il dramma del fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ha toccato il cuore del web. Le parole di mamma Fariba hanno lasciato il segno.

Giulia Salemi e il suo compagno Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un momento davvero difficile, in quanto uno dei loro più cari fedeli sostenitori è venuto a mancare nelle scorse ore. La coppia era particolarmente legata a Niccolò, che li ha seguiti e supportati fin da prima della nascita del loro amore. Tant’è che era riuscito ad instaurare un rapporto di amicizia con i suoi beniamini e loro erano anche a conoscenza delle sue cagionevoli condizioni di salute.

Non appena la coppia è venuta a conoscenza della scomparsa del giovane ragazzo, gli ha subito dedicato un dolce messaggio sui social ma agli utenti della rete non sono sfuggite le parole di mamma Fariba, che qualche giorno prima della scomparsa del ragazzo aveva lasciato un messaggio sotto ad uno dei suoi post su Instagram. Le sue parole hanno lasciato i fan senza parole.

Scomparso fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: parla Fariba

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, aveva provato a contattare il giovane fan della coppia sui social poco prima della sua scomparsa. La suocera di Pierpaolo Pretelli aveva confidato al ragazzo che suo genero stava provando a contattarlo in privato senza ricevere alcuna risposta, ma purtroppo Niccolò non aveva avuto modo di poter quel messaggio:

“Caro Niccolò, sto pregando per te. Pierpaolo ti ha scritto in privato, vai a vedere. Dai, guarisci che devi venire a trovarci, prenderemo un gelato insieme. Facciamo due foto e ci abbracciamo forte” aveva scritto l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e non sono mancati i messaggi della coppia non appena sono venuti a conoscenza della sua scomparsa

“Siamo davvero legati ad ognuno di voi” ha subito precisato Giulia Salemi su Twitter. “Alcuni li conosco personalmente da anni, altri non li ho mai incontrati ma è come se vi conoscessi da sempre” ha poi proseguito addolorata per quanto accaduto. “Oggi il dolore è grande e per questo ci uniamo al dolore della famiglia per la perdita del proprio figlio. Ciao Niccolò” ha concluso con il cuore spezzato e non è mancato un messaggio speciale anche da parte del suo compagno, distrutto per quanto accaduto.

“Dover abbandonare questo mondo così in fretta è una cosa che non si spiega“ ha scritto l’ex velino di Strisia La Notizia. “Ciao Niccolò. Un abbraccio ai tuoi cari. Grazie per tutto” ha poi concluso, dando il triste annuncio ai suoi fedeli sostenitori.