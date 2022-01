Matrimonio a prima vista Italia 2022: arrivano i nuovi single, tutti i nomi

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista è già iniziata: già in onda su Discovery+, ma da mercoledì 16 febbraio arriva su Real Time

I tantissimi fan di Matrimonio a Prima Vista non vedono l’ora. La prossima edizione del loro show preferito sta davvero per arrivare. L’ottava stagione del famosissimo dating show dal taglio “docu reality” è già partita su Discovery+ per gli abbonati, mentre comincerà in chiaro su Real Time il prossimo 16 febbraio. Grande attesa per scoprire e conoscere le nuove coppie che parteciperanno a questa edizione. Come sempre, gli sposi che convoleranno a nozze nel giorno stesso in cui si vedono per la prima volta, sono allestite dal confermatissimo team di esperti.

Si tratta di Mario Abis, sociologo, Nada Lofreddi, sessuologa e psicoterapeuta, Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione. Tre coppie, e sei protagonisti nuovi. Il loro matrimonio sarà legalmente riconosciuto e assolutamente autentico sotto tutti i punti di vista, compresa la convivenza “forzata” che le coppie dovranno sperimentare per cinque settimane, prima di scegliere se rimanere insieme oppure separarsi procedendo con regolare divorzio. Ma chi sono i nuovi protagonisti? Si parte con Antonio, 29 anni, di Castri in provincia di Lecce. Si tratta di un proprietario di un maneggio, che poi si è messo a fare il rappresentante e che ha un bel rapporto con la sua famiglia.

Matrimonio a prima vista: ecco i sei concorrenti dell’edizione italiana in arrivo

Ovviamente adora l’equitazione e l’ha praticata anche a livello agonistico. Poi c’è Cristina, 30 anni di Capriolo in provincia di Brescia, disoccupata. Si è iscritta a giurisprudenza, ma non ha completato gli studi. Si è rimessa a farlo, ma per diventare personal trainer. Non ha i genitori, essendo orfana di entrambi. E’ figlia unicae sogna di creare una famiglia. Poi c’è Gianluca, 30enne di Nichelino, in provincia di Torino.

Leggi anche -> Ricordate Nicole di Matrimonio a prima vista? Con il nuovo anno cambia tutto

E’ molto legato alla madre e ai fratelli. Lavora nell’azienda di famiglia e ha molti hobby. Un’altra concorrente è Giorgia, 27 anni di Mondovi in provincia di Cuneo. Fa l’impiegata ed è laureata in giurisprudenza. Voleva fare l’avvocato ma ha cambiato programmi. Oggi lavora come impiegata. Ama camminare e nuotare. C’è anche un’altra Giorgia, 28 anni di Rieti. Il suo lavoro è il tecnico di circolazione extracorporea, ama molto il lavoro che fa. Vive con i genitori ed il fratello ed adora la madre.

Leggi anche -> Dopo Matrimonio a prima vista, arriva il secondo sì!

Ama camminare a lungo con il suo cane. Altro concorrente è Mattia, 34 anni di Bernareggio, in provincia di Mb. È un libero professionista che si occupa di manutenzione di impianti elettrici. Ama molto il suo lavoro e adora la famiglia. Ama i viaggi avventurosi con lo zaino in spalla.