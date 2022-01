Sabrina Ferilli meravigliosa, ma ricordate com’era agli esordi? Stupefacente

Sabrina Ferilli, pur non essendo più una ragazzina, è davvero meravigliosa. Ancor di più lo era quando era giovane: incantevole come poche

Come se il tempo non fosse mai passato: Sabrina Ferilli è oggi una splendida 50enne, ma è sempre magnifica. Una bellezza straordinaria, che non risente per niente dell’età, anzi. Più passa il tempo e più l’attrice conserva il suo fascino, anzi. Forse ne acquista ancora di più in quanto diventa sempre più bella.

Le sue forme eccezionali, da vera donna secondo i canoni più tradizionali, l’hanno sempre contraddistinta. Non quella bellezza “magra” e tipica delle modelle, ma la classica donna formosa e con delle curve mozzafiato. Una caratteristica che aveva da giovane ma che con l’età si è forse accentuata.

Sabrina Ferilli, la foto da giovane è pazzesca: bellezza mozzafiato

E poi c’è la sua straordinaria simpatia, che si unisce a intelligenza e sensibilità. Oggi Sabrina fa ancora girare la testa: forme sinuose e curve “pericolose” per le palpitazioni dei suoi fan. Anche da giovane era bellissima, anche se un po’ più magra di oggi.

L’attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di qualche anno fa, nella quale ha chiesto ai suoi follower di indovinare l’anno in cui è stata pubblicata. Nella foto, in bianco e nero, Sabrina appare molto più giovane. Sembra avere circa 20 anni ed è come sempre magnifica.

Sembra essere in intimo di colore nero e ha uno sguardo intenso e maestoso. Insomma, una bellezza sfrenata che ne fa ancora oggi un vero e proprio “mito” per chi sa apprezzarla. Una donna straordinaria, bella fuori ma soprattutto dentro.