Manila Nazzaro, colpo di scena dopo la diretta. Arriva la drastica decisione

Cambia tutto dopo la diretta del GF Vip di venerdì scorso: Manila Nazzaro prende un’amara decisione e la confessa ad alcune donne della casa

Manila Nazzaro è una conduttrice e vincitrice di Miss Italia 1999. La donna si trova nella Casa del Grande Fratello Vip da più di quattro mesi ed inizia ad essere un po’ stanca.

Manila ha aperto gli occhi su una amicizia che aveva provato a costruire per mesi ottenendo anche dei buoni risultati, ma la sua amica non sembra dello stesso avviso.

La gieffina è innervosita e dopo la centesima battuta poco carina nei suoi confronti decide di cambiare tutto. L’amara delusione è troppa e Manila Nazzaro non ci sta più.

Vediamo cosa sta accadendo al GF Vip

Manila Nazzaro cambia tutto al GF Vip: Katia Ricciarelli e Soleil Sorge la deludono amaramente

Manila Nazzaro si è allontanata da Soleil Sorge. La donna è stanca del comportamento dell’influencer che non prova mai a venirle incontro, piuttosto ultimamente cerca continui scontri, portandosi dietro anche altri coinquilini.

Soprattutto, da quando è entrata al GF Vip la moglie di Alex Belli, Delia Duran, Soleil non ha quasi più rivolto la parola alla bella Nazzaro.

Katia Ricciarelli, invece, è sempre stata vicino a Manila, ma delle volte fa un po’ di doppio gioco con la Sorge commentando in modo poco carino il comportamento dell’amica in comune.

Manila è delusa dal loro comportamento e si sfoga con i suoi amici. E’ arrabbiata e dispiaciuta per il fatto che da quando lei si è avvicinata a Delia, le sue amicizie più strette si sono rivelate fasulle.

Inoltre, Soleil più volte prende in giro la voglia di pulire in modo “ossessivo” di Manila e all’ennesima provocazione, quest’ultima non ci sta più.

“Valeva zero quell’offesa” dice triste e dispiaciuta Manila ai suoi compagni in un momento di sfogo: “Quando non c’è più la stima, per me non vale più niente. E’ chiaro che sono nervosa perché alla fine raccogli tutta una serie di acciacchi fisici. E’ un resoconto di tutto“.

Manila parla in lacrime distesa sul letto. Credeva veramente di essere riuscita a creare dei legami veri e unici.

Ma adesso la gieffina sta conoscendo delle nuove persone che inaspettatamente le stanno dimostrando affetto e vicinanza, a dispetto di chi, invece, avrebbe dovuto starle accanto nei momenti difficili.

Si tratta di Sophie, Miriana, Alessandro, Jessica, Federica e Lulù che le fanno compagnia e la supportano durante il suo momento di sfogo.

Manila si dispiace di aver rovinato la serata ai suoi amici, ma a loro non importa. Anzi, la prendono e la motivano a stare insieme e la rassicurano, dicendo che tutto si sistemerà.

“A noi ci fa piacere stare qui, anche se dobbiamo stare in silenzio a farti compagnia. Non ti preoccupare” dice Jessica.

Manila si sente meglio dopo tutto questo affetto, ma Katia e Soleil sapranno del suo duro sfogo e della sua amara decisione?

La gieffina divide il pubblico: o la ami o la odi. Da quando, però, si è allontanata da Soleil Sorge, la gieffina è più sincera, non fa gruppo e se ha qualcosa che la fa innervosire la dice, soprattutto nei confronti della Sorge. Di Katia Ricciarelli parla poco, perché sa già cosa aspettarsi da lei.

Manila Nazzaro aveva bisogno di sfogarsi dopo l’ennesima delusione, ma chissà come andrà a finire al GF Vip