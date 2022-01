GF Vip, momento imbarazzante in diretta: Signorini blocca tutto

By

Al GF Vip c’è stato un momento alquanto imbarazzante su canale 5. Alfonso Signorini ha scelto di bloccare tutto.

Il GF Vip è tornato in diretta sul piccolo schermo degli italiani e si sa che quando si va on air tutto può succedere e difficilmente si prevedere qualche scivolone da parte dei concorrenti per porre poi rimedio, ma bisogna essere scaltri e veloci per salvare la situazione.

Per questo motivo Alfonso Signorini, dopo aver dato vita ad un confronto tra Barù e Nathaly Caldonazzo, ha subito bloccato il tutto perché il suo concorrente si è lasciato andare ad uno scivolone che non poteva passare inosservato e lui, dopo aver riso di gusto, ha deciso di ignorare il tutto e proseguire come se nulla fosse senza focalizzarsi su quanto detto.

Barù, gaffe in diretta al GF Vip: Alfonso Signorini glissa tutto

Barù ha avuto un confronto con Nathaly Caldonazzo, in cui lei ammetteva di aver trovato poco carini alcuni suoi commenti che lei ha ritenuto offensivi nei confronti di tutte le donne della casa del Grande Fratello Vip perché le riteneva troppo rifatte per i suoi gusti personali.

LEGGI ANCHE: GF VIP, bomba a Mattino5: chi è la terza fiamma di Alex Belli

Il concorrente ha prontamente chiesto scusa se loro si sono offese da queste sue parole, però ha ribadito che tra loro c’è sempre stata una certa complicità. Complicità che lei ha negato e allora lui si è lasciato prendere dal momento per rivelare ogni cosa: “Ma se mi hai messo una bottiglia nel sedere“ ha tuonato, facendo calare un certo imbarazzo in studio in quanto nessuno si aspettava una rivelazione del genere.

Signorini non ha potuto fare a meno di ridere su queste parole per poi bloccare il tutto e fare finta di niente, proseguendo con il confronto come prevedeva la scaletta di questo venerdì sera.

LEGGI ANCHE: “Noi stiamo in camera”: la proposta choc al GF Vip, il motivo è clamoroso

Barù ha fatto una gaffe al GF Vip e Alfonso Signorini ha provato a salvare la situazione come meglio ha potuto.