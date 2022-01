Ex Uomini e Donne torna in studio: frecciatina al veleno

Frecciatine al veleno: ex Uomini e Donne tornano in studio

Uomini e Donne è un dating show condotto da Maria De Filippi e va in onda durante il pomeriggio su Canale 5.

Il format ha l’obbiettivo di far incontrare il tronista con varie corteggiatrici che, tramite le uscite in esterna, si conoscono, si piacciono fino ad arrivare alla scelta.

Negli ultimi anni, Uomini e Donne è ricco di scalpori e la conduttrice è bravissima a scovare i furbetti che sfruttano il programma solo per visibilità.

Ma ecco che nello studio di Cinecittà tornano proprio loro due. Le parole sono pesanti e le frecciatine al veleno non mancano affatto.

Vediamo cosa sta succedendo

Frecciatina al veleno: Andra Nicole e Ciprian tornano nello studio di Uomini e Donne

Andrea Nicole e Ciprian sono una delle ultime coppie uscite insieme da Uomini e Donne e tra poco torneranno nello studio di Cinecittà.

La ragazza ha voluto mandare un messaggio di inclusione tramite il suo trono, ma ha finito per portare solo burrasca.

Infatti, la coppia non si è comportata molto bene con la produzione del format. Ciprian si presentò sotto casa di Andre Nicole senza riferire nulla agli autori di Uomini e Donne e i due hanno passato la notte insieme.

La coppia decide poi di avvertire la redazione il giorno seguente e il pubblico non l’ha presa bene. Tutto lo studio ha pensato che Andrea Nicole volesse ingannarli e tutti erano stupiti, perché la tronista si era sempre dimostrata tanto gentile e corretta.

In un’intervista per Fanpage, Ciprian rivela che non avrebbe rifatto lo stesso errore. “In quella situazione hai una visione diversa da quella che potresti avere fuori. Adesso penso che se avessi aspettato sarebbe finita meglio” si scusa il corteggiatore e continua: “Non mi sono piaciuti gli attacchi che ha ricevuto sui social, quella è la cosa che mi è dispiaciuta di più. E poi anche perché quello era un bel momento. Averglielo fatto perdere, mi è dispiaciuto e dispiace tutt’ora“.

Andrea Nicole era consapevole dal primo momento di aver sbagliato e infatti in studio ha raccontato solo la verità. Ha avuto però una difficoltà: quando Ciprian veniva attaccato da tutti, la tronista ha preferito rimanere in silenzio per un motivo sorprendente.

“A me la violenza paralizza, quindi anche se avrei un milione di cose da dirti, non riesco a dire nulla. Ho provato a dire qualcosa, ma ero in difficoltà. Non perché loro avessero ragione e quindi mi sentissi in colpa, o perché penso di essere disonesta e una nullità come mi è stato detto. Il contrario, in realtà. Semplicemente, essendo una persona che è contro la violenza di qualunque genere, in quel momento non sapevo come reagire” rivela Andrea Nicole.

La tronista crede che sia stata utilizzata una frase sbagliata in quel momento critico e lancia la frecciatina al veleno a Uomini e Donne. Non tanto perché ha offeso qualcuno, ma per il messaggio che Andrea Nicole voleva portare nel format con il suo percorso di inclusività.

“Non ho mai parlato di quello che è successo l’ultima puntata, in realtà. Quello che però secondo me ha dato un messaggio diverso rispetto alle intenzioni del programma mettendomi sul trono, è stata la frase in cui mi viene detto che io più di tutti avrei dovuto fare le cose per bene, che io più di tutti avrei dovuto baciare la terra dove camminavo visto che l’obbiettivo del programma era anche parlare di inclusività, quello secondo me ha tolto merito a quello che è stato fatto fino a quel momento” confessa l’ex Uomini e Donne.

Andrea ha anche rivelato che ha percepito questo “disagio” solo sotto i riflettori e non dietro le quinte.

Anche il pubblico alla fine era dalla parte della coppia e la redazione di Uomini e Donne se n’è resa contro. Infatti, ha deciso di invitarli come ospiti durante una puntata che andrà in onda a breve.

A rivelare la notizia è Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Andrea Nicole e Ciprian non si sono comportati perfettamente con la produzione di del programma, ma il loro sentimento è vero. A parte la frecciatina al veleno lanciata dalla tronista a Uomini e Donne, i due sembrano stare bene ed aver ritrovato la giusta serenità per tornare in studio