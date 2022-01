Isabella Ricci, dopo l’addio a Uomini e Donne spiazza tutti con un messaggio

Isabella Ricci ha lasciato Uomini e Donne qualche tempo fa ed ora ha spiazzato tutti con il suo inedito messaggio.

Isabella Ricci è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne.

Il percorso della dama non è di certo passato inosservato negli studi Elios di Roma, in quanto è riuscita ad opporsi a Gemma Galgani, proponendo un modello completamente differente. Se la dama di Torino si è sempre dimostrata istintiva e passionale, la Ricci ha sempre mostrato un atteggiamento radicalmente opposto, mostrando una certa pacatezza ed eleganza anche quando in studio c’era chi metteva in dubbio la sua sincerità.

Alla fine ha dimostrato che il suo atteggiamento si è rivelato essere vincente in quanto ha abbandonato il programma al fianco del cavaliere Franco. I due, dopo aver lasciato la trasmissione, vivono ancora felice e spensierati la loro relazione e nelle scorse ore lei ha stupito i suoi fedeli sostenitori lasciando un inedito messaggio sul suo profilo Instagram che è entrato subito nel cuore dei fan.

Uomini e Donne: l’inedito messaggio di Isabella Ricci dopo il Trono Over

Isabella Ricci, durante il corso dell’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, ha ottenuto un certo riscontro nel mondo dei social. Riscontro che è continuato tutt’ora, tant’è che uno dei personaggi più seguiti dal programma anche dopo l’addio al dating show di Maria De Filippi.

La dama, nelle scorse ore, ha scelto di stupire tutti i suoi fedeli sostenitori, lasciando un inedito messaggio che seppur composto con pochi e semplici parole sono arrivate dritte al cuore di chi è riuscito a leggerle.

LEGGI ANCHE: Addio clamoroso a Uomini e Donne: non si presenta più in studio, ecco perché

“La felicità” ha esordito la dama sul suo profilo Instagram. “Cercatela tutti i giorni, continuamente” ha poi concluso, accompagnando a queste semplici parole un piccolo video ricco di significato, che invita tutti i suoi fedeli sostenitori a non accontentarsi di quello che hanno, ma di andare a cercare la felicità e non di aspettare che questa arrivi a bussare la propria porta.

Ogni cosa, nella vita, ricorda l’ex nemica di Gemma Galgani, va cercata e conquistata. Un po’ come il suo percorso negli studi Elios di Roma, in cui ha creduto fin da subito di trovare l’amore e dopo qualche mese ha lasciato il programma al fianco di quello che oggi è diventato il compagno della sua vita.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne puntata 28/1/22, arriva l’appello che cambia tutto: Maria accetterà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

Isabella Ricci dopo Uomini e Donne ha lasciato questo inatteso messaggio sui social che ha scaldato il cuore dei suoi fan.