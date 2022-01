Uomini e Donne puntata 28/1/22, arriva l’appello che cambia tutto: Maria accetterà?

A Uomini e Donne è arrivato l’appello che potrebbe cambiare ogni cosa. Maria De Filippi accetterà oppure no?

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con l’ultimo appuntamento di questa settimana e come chiudere in bellezza se non con una sfilata delle dame del parterre del Trono Over?

Questo momento, inutile negarlo, è uno dei preferiti dei telespettatori e di tanto in tanto Maria De Filippi e la redazione lo propongono. Il tema di oggi è legato alla seduzione e vi avvisiamo che ne sono successe delle belle. A dare il via alle danze ci ha pensato Giovanna che ha mostrato tutte le sue doti da ballerina per poi cedere il posto a Gemma Galgani, che contrariamente al solito ha scelto un look molto più semplice.

Non sono mancati i doppi sensi di Tina Cipollari che hanno attirato l’attenzione di Armando Incarnato che sotto voce ha detto “che scema” riferendosi alla battuta dell’opinionista. Quest’ultima se n’è accorta e non ha reagito affatto bene, tanto da invitarlo, per dirla in maniera carina, ad essere meno snob.

Il cavaliere si è giustificato affermando che il tutto è stato detto in maniera affettiva, ma alla Cipollari questa spiegazione non ha affatto convinto.

Tina Cipollari lancia un appello a Maria De Filippi a Uomini e Donne

Tina Cipollari fa presente al cavaliere del parterre maschile che le parole hanno un peso e che “scema” non è un bel termine. A questo punto interviene anche Gianni Sperti che lo accusa di essere molto più volgare delle battute fatte dalla sua collega.

Armando non ci sta e si difende affermando di non essere una persona polemica, ma di cadere spesso nelle provocazioni che riceve. Incarnato però rincara anche la dose dichiarando che non nutra alcune stime nei confronti dell’ex ballerino, aggiungendo anche che a suo parere non svolge bene il ruolo di opinionista. Gianni lo rassicura che lui andrà a dormire ugualmente, in quanto per lui conta soltanto il parere delle persone per cui prova stima o affetto e questo non è il suo caso.

La sfilata procede ed arriva il turno di Pinuccia che riceve un 4 da Franco, il cavaliere che era venuto per fare la conoscenza di Nadia. Il nuovo arrivato viene attaccato da tutto lo studio, in quanto hanno trovato poco carino che abbia dato un voto così basso ad una signora della sua età.

Tina però lancia un appello a Maria De Filippi, chiedendole di far sfidare gli uomini alla prossima sfilata considerando i voti, a suo parere deludenti, che sono soliti assegnare.