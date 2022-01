GF Vip daytime 28/1/22, il gesto non passa inosservato: la delusione è tanta

Al GF Vip il gesto del concorrente non è passato inosservato e ha provato una certa delusione agli occhi di Lei.

Il GF Vip è pronto a tenere compagnia al pubblico del piccolo schermo con un appuntamento davvero speciale per quello di oggi precede la diretta per questa sera. Così, come i fedeli telespettatori di Alfonso Signorini sanno bene, sarà diviso in due parti. Nella prima ci vengono mostrate le dinamiche e situazioni che vedono protagonisti i nostri vipponi preferiti, mentre nella seconda ci sarà uno speciale collegamento con il padrone di casa per scoprire tutte le anticipazioni di questa sera.

L’appuntamento di oggi parte con il botto mostrandoci Soleil Sorge che in radio ha fatto una battuta su Manila Nazzaro che quest’ultima non ha fatto apprezzato. Che cosa ha detto? In radio Barù ha dichiarato che avrebbe voluto al suo fianco la Nazzaro e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto così: “Manila sta lavando i piatti, se vuoi divertirti ci siamo noi”.

La frase ha indignato quasi tutti i vipponi e in particolar modo la Nazzaro. Soleil si è difeso affermando che si trattava soltanto di una battuta e che non c’è alcun bisogno di reagire in questo modo.

Barù delude Jessica Selassié: il gesto al GF Vip non passa inosservato

Soleil Sorge continua ad essere la protagonista anche del prossimo blocco, in quanto per lei è arrivato l’ennesimo aereo firmato Solex, il nome che unisce il suo a quello di Alex Belli. Delia Duran come avrà reagito di fronte a questa dedica? La bella modella sud americana ha rivelato di non restarci più male, in quanto durante il suo percorso ha imparato ad amare di più se stessa e per questo motivo queste cose non le toccano più.

Si continua con Jessica Selassiè, che in queste ore sta raccogliendo i consigli dei suoi compagni di viaggio al Grande Fratello Vip che le hanno raccomandato di non stare troppo a Barù perchè altrimenti ottiene l’effetto contrario a quello desiderato: invece di avvicinarsi lui si allontana. A peggiorare le cose arriva anche un aereo dedicato al nipote di Costantino della Gherardesca e Soleil.

Nessuno però ha gioito e la stessa reazione l’ha avuta lui quando era arrivato un messaggio dedicato a lui e alla Princess. La parola però ora passa ad Alfonso Signorini, pronto a dare tutte le anticipazioni del Grande Fratello Vip di questa sera.

Al centro dell’attenzione ci sarà Manuel Bortuzzo, che dopo la sua uscita è andato a trovare la famiglia di lei. Spazio anche al triangolo amoroso formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge dove si parlerà delle nuove rivelazioni trapelate in queste ore ed impossibile non parlare anche dell’amicizia ormai distrutta tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Manila Nazzaro.