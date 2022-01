Uomini e Donne, clamoroso ritorno in studio dopo la fine dell’amore

Le vicende del dating show più seguito di Canale 5, Uomini e Donne, sono un vero colpo di scena per i fedelissimi telespettatori che non perdono un solo appuntamento con l’amore. Trovare una ragione al sentimento più potente del mondo è impossibile, ma tracciare passo passo i fatti delle storie più emozionanti ci permette di venire a capo su situazioni del genere.

Com’è possibile che dopo tante sofferenze si ritorna? Forse per masochismo, o perché in fondo dove si è stati, l’amore è stato così forte ed intenso da essere indimenticabile. Al cuor non si comanda, non può nulla la ragione che con tutte le motivazioni del mondo non riesce a contrastare un sentimento così profondo e unico. La dichiarazione fatta è molto personale, ma soprattutto spiazza i fan. La verità sulla rottura salta fuori, ed anche il perché del loro amore indistruttibile.

Seguire le storie di Uomini e Donne non è per i deboli di cuore, perché ne succede una al giorno! Drammi, unioni, rotture e ritorni, insomma Maria De Filippi ha cucito molto bene la regia di questo format, anche per quest’anno. Senza la trasmissione nella fascia pomeridiana i fan perderebbero un pezzo importante della giornata.

Di scoop ce ne sono a bizzeffe per ora, basta ricordare il putiferio scoppiato per la guerra tra un tronista e un cavaliere, roba da matti quanto accaduto in studio.

Nonostante ciò, all’amore non si può dire di no. Non ci sono regole, ma sentimenti che oltrepassano qualsiasi cosa se sono così intensi. E’ il caso di loro due, ecco la confessione del ragazzo.

LEGGI ANCHE -> Batosta per Gemma Galgani: nuova delusione a Uomini e Donne

Uomini e Donne, confessione shock!

Durante la settimana i colpi di scena sono stati diversi, basta ricordare il due di picche in studio quando il cavaliere sceglie un’altra! Che dire? Superare una delusione d’amore non è facile, ma bisogna farlo. La stessa Gemma Galgani ne ha superate tante, quindi non è impossibile. Ma come reagire ad un ritorno inaspettato? A delle parole che colpiscono il cuore e lasciano senza parole la diretta interessata?

LEGGI ANCHE -> Addio clamoroso a Uomini e Donne: non si presenta più in studio, ecco perché

Si tratta dei bellissimi Diego Tavani e Ida Platano, che storia! Si sono presi, lasciati, e ancor sembrano tenere molto l’uno all’altra. Che la donna sia affascinante e interessante non è un mistero, ma che a volte stia dietro uomini che poco la fanno sentire amata, è ancora più vero. Con la rottura con Riccardo Guarnieri, la Platano sembra essersi rialzata più forte di prima, ma adesso come stanno le cose con il bel Diego?

Tavani ha vissuto un periodo di isolamento, per via della quarantena. La lontananza ha reso quel rapporto saldo di amicizia intima che li legava, ancora più intenso. Infatti le sue parole confessate al settimanale ufficiale del format testimoniano qualcosa di grande:

“Tornare è stato emozionante. Non è stato semplice affrontare il ricordo di quello che è successo con Ida. Lei mi è mancata, mi ero abituato ad averla accanto. Ho ripensato alle cose che abbiamo vissuto. Quando l’ho conosciuta ho pensato che finalmente avrei avuto una persona al mio fianco a Natale. Mi è dispiaciuto che non sia andata così.

Non sarà semplice né per me né per lei provare di nuovo i sentimenti che abbiamo sentito. Quando l’ho rivista mi si è smosso subito qualcosa dentro. Il giorno dopo le ho chiesto un confronto, un contatto. Quando mi ha detto di no, mi è riscesa una lacrima. Mi sono reso conto che era solo un riflesso di qualcosa di passato e dovrò cambiare direzione.”

Insomma, un uomo innamorato che non vuole perdere la donna che gli ha fatto perdere la testa. Sperando in un ritorno ufficiale, attendiamo la risposta della bella Ida. Restiamo aggiornati!