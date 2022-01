Uomini e Donne puntata 26/1/22, due di picche in studio: il cavaliere sceglie un’altra

A Uomini e Donne la dama del Trono Over ha ricevuto l’ennesimo due di picche in studio. La sua nuova fiamma vuole un’altra.

Uomini e Donne sembrava aver fatto trovare, per l’ennesima volta, qualcuno che fosse in grado di suscitare gli interessi di Gemma Galgani, la storica e indiscussa protagonista del Trono Over.

La dama, durante la precedente registrazione, aveva subito notato il nuovo cavaliere Massimiliano e dopo averlo coinvolto in un seducente balletto, ci è uscita per un aperitivo. Per questo motivo in studio è entrata più raggiante che mai e a raccontare a tutti di come è iniziata nel migliore dei modi questa conoscenza.

Le cose però purtroppo non stanno come lei crede, in quanto il cavaliere oltre al suo numero ha ricevuto quello di un’altra dama per parterre e dopo essere uscito con lei ha approfondito anche quest’altra conoscenza. Gemma Galgani è senza parole perchè pensava di aver fatto realmente colpo sul nuovo arrivato, ma lui racconta una versione totalmente diversa dalla sua.

Gemma Galgani delusa a Uomini e Donne: Massimiliano sceglie Nadia

A chiedere il numero di Massimiliano è stata Nadia, la dama che aveva già espresso un certo interesse anche per Leonardo, che era venuto apposta per Gemma Galgani, rivelando però di non volerlo conoscere perché lui era sceso per lei invece il nuovo arrivato ha partecipato al Trono Over di Uomini e Donne in maniera generica per trovare l’anima gemella.

La dama di Torino ci rimane piuttosto male e accusa la sua collega di essersi comportata in maniera scorretta, ma lei le fa notare che non ha di certo il monopolio sulle persone e che dopo di tutto è lui che deve fare la sua scelta. La Galgani però sembra convinta della sua posizione perché lui l’avrebbe invitata anche a cena, ma quando Massimiliano entra in studio racconta una versione molto diversa.

Lui non l’avrebbe mai invitata a cena e durante l’uscita con Nadia ha ammesso che con Gemma non può nascere nulla se non una bellissima amicizia. Per la dama di Torino è l’ennesimo due di picche. Tant’è che scoppia in lacrime e non mancano le liti con Tina Cipollari, che giudica il suo atteggiamento ridicolo considerato che lei e il cavaliere non si conoscono nemmeno da 24 ore, ma lei ammette di esserci rimasta male per le modalità per cui il tutto è avvenuto.

Nadia continua la sua conoscenza con Massimiliano e decide di salutare Franco, il cavaliere che era venuto a fare la sua conoscenza.