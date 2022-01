GF Vip daytime 26/1/22, che batosta per la gieffina: “Flirta come una dodicenne”

Al GF Vip per la concorrente più amata da Alfonso Signorini è arrivato l’ennesimo due di picche: purtroppo non c’è trippa per gatti.

Il daytime del GF Vip non poteva non partire, durante l’appuntamento di oggi, di metà settimana, con il triangolo amoroso formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Quest’ultima è venuta a conoscenza, durante l’ultima diretta con Alfonso Signorini, che suo marito ha voluto consegnarle l’anello del loro matrimonio e lei lo ha rispedito al mittente ma non solo.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche ammesso, dopo mesi, che sotto le coperte Alex le ha confidato di amarla. Delia non ha potuto nascondere una certa delusione nei suoi confronti in quanto lui le ha assolutamente questa confessione. In molti nella casa più spiata d’Italia iniziano a sospettare che la coppia sia in realtà d’accordo perché altrimenti non riescono a comprendere l’atteggiamento di lei che nonostante tutto non riesce a mettere un punto a questa storia.

“Ci sono cose chiare, i comportamenti parlano da soli” ha commentato Nathaly Caldonazzo, mentre Kabir Bedi è convinto che Alex Belli stia facendo di tutto per farsi lasciare da sua moglie.

Barù stronca Jessica Selassiè al GF Vip: per la Princess non c’è nulla da fare

Dopo la diretta di lunedì scorso del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha deciso di avvicinarsi a Soleil Sorge per avere un confronto con lei. Quest’ultima in confessionale ha ammesso di non capire in che direzione i due stanno procedendo e se fosse stata lei al posto della modella avrebbe già troncato il tutto da tempo.

Spazio però durante il corso di questo daytime anche ad un’altra coppia della casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La sorella di quest’ultimo gli ha scritto una lettera in cui senza troppi giri di parole ammette di non provare particolare simpatia per la sua fidanzata, anzi. Ha pure ammesso che avrebbe preferito che al suo posto ci fosse stata Jessica Selassiè, che non ha mai nascosto di aver provato un certo interesse nei suoi confronti ma ora non vuole più saperne di lui.

La Princess, infatti, ora sembra essere proiettata nei confronti di Barù, ma quest’ultimo non sembrerebbe essere così interessato a lei. Tant’è che tutti lo hanno nominato per spronarlo a darsi una mossa con lei. Il nipote di Costantino della Gherardesca è rimasto fermo nella sua posizione: “Jessica è carina, ma flirta come una dodicenne“ ha commentato lui in confessionale.

“Si illudono del mio flirtamento, ma io sono semplicemente educato. Non mi va” ha concluso lui stufo di questa situazione.