Amici 2021 anticipazioni: salta la nuova puntata? Ecco cosa sta accadendo

Momenti di tensione gli ultimi nella scuola di Amici 21. In questi giorni si sarebbe dovuta svolgere la registrazione del programma di Maria De Filippi



Ore di tensione ad Amici, dove nella scuola del talent show di Canale 5 si sono rincorse voci di ogni tipo. La registrazione della puntata che era prevista l’altro giorno non ci’è stata. Un rinvio improvviso, quando era tutto pronto per mettersi al lavoro. Era anche stato invitato il pubblico in studio, ma improvvisamente tutto è stato fermato e le persone non sono più entrate.

Il motivo è che la registrazione della puntata è saltata. I motivi di questa decisione non sono stati comunicati, e la registrazione è stata rinviata a data da destinarsi. Sono subito circolate le voci più disparate, ma nessuna di queste ha trovato conferma. Si è parlato con insistenza di un problema legato al Covid e alla positività di qualcuno dei protagonisti.

Amici, salta la registrazione della puntata: ma il motivo non è chiaro

Sempre secondo voci che riportiamo dai commenti sui social, tre alunni della scuola sarebbero risultati contagiati. Tuttavia non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte della produzione, ma è certo che la registrazione della puntata è definitivamente saltata.

Circola anche un’altra versione dei fatti, stavolta dal sito web “Quello che tutti vogliono sapere.it” che ha spiegato che i positivi al Covid-19 non sarebbero stati gli alunni, ma alcuni dei ballerini professionisti dello staff del programma di Maria De Filippi. Si precisa che si tratta solo di indiscrezioni che non hanno avuto conferme.

Da parte degli account ufficiali, al momento, non sono ancora arrivate spiegazioni, e non è detto che ci saranno. La registrazione prevista, in ogni caso, sarà svolta prossimamente.