Dolci di Carnevale con un solo impasto: deliziosi con Benedetta Rossi

Tenetevi pronti, perché i dolci di Carnevale facili, gustosi e originali sono già nelle vostre pance! Non crederete ai vostri occhi, ma è possibile con poche e semplici mosse realizzare delle ricette d’effetto. Soprattutto è possibile compiere la magia con degli accorgimenti che non ti faranno sprecare energie, anzi è molto pratico.

La praticità invoglia a cucinare, questo è certo! Senza alcuna ipocrisia bisogna affermare le cose come stanno. Cioè che a volte preparare delle ricette, soprattutto dei dolci fatti in casa, sembra così macchinoso e complicato. In realtà, questo accade perché non si conoscono i trucchi del mestiere, e Benedetta Rossi con le sue preparazioni ci regala momenti di allegria, e specialmente di grande gusto! Con un solo impasto potrete realizzare tutti i dolci di Carnevale! Non ci credete? Ammirate per vedere.

Ebbene sì, avete letto molto bene: basta realizzare un solo impasto! Le ricette della mitica Benedetta Rossi, fanno venire l’acquolina in bocca. La chef è molto brava, perché riesce con poche e semplici mosse a realizzare l’impossibile! In cucina basta conoscere dei trucchetti geniali per fare un’ottima figura con gli ospiti, ma non solo.

Se preferite approfondire un must have dei dolci di Carnevale, scoprite la ricetta delle chiacchiere fatte in casa, vedrete quanto sono semplici.

Ma se volete avere sott’occhi la preparazione di un impasto fenomenale che vi permette di fare tutto, rimanete su questa pagina, non ve ne pentirete!

Prepara tutti i Dolci di Carnevale con un solo impasto!

Nello specifico ogni Regione ha la sua cultura culinaria, e di conseguenza le sue particolarità. Di solito però molte ricette non sono nient’altro che il rifacimento di preparazioni classiche che vengono reinventate. Se volete approfondire i Tortelli di Carnevale segui la ricetta di Benedetta , altrimenti se preferite conoscere i trucchi basilari del mestiere, non andate via, perché ve li mostro subito!

Volete preparare più dolci? Chiacchiere, frappe, roselline, stelle filanti, ravioli fritti, tortelli dolci e struffoli? Siete nel posto giusto! Se in un solo giorno volete preparare più ricette, e avete intenzione di fare tutto nel modo più pratico e veloce possibile, preparate questo impasto. Potremmo chiamarlo il composto del numero 1, guardate perché!

Vi serviranno: 140 gr di farina 00, 1 uovo, 1 cucchiaio di zucchero 1 cucchiaio di olio di semi di girasole, 1 cucchiaio di liquore all’anice, e infine per dare un aroma fresco, delicato e profumato, la buccia grattugiata di mezzo limone. Infine, non dimenticate un pizzico di sale, serve sempre!

Per prima cosa bisogna mettere in una ciotola la farina, fare un buchetto e inserire in successione tutti gli ingredienti sopra menzionati, per poi massaggiare e impastare con cura.

Dopo, si passa ancora il composto su un piano infarinato, per continuare ad impastare con cura ed energia, finché non si ottiene un panetto liscio e morbido. In seguito, si avvolge il tutto nella pellicola trasparente, e poi si lascia riposare per circa 30 minuti.

Infine, bisogna solo scegliere che dolce di Carnevale si vuole preparare, perché la base è pronta, e voi siete pronti per gustare le ricette?