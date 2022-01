Ex gieffino presto papà? Proposta di matrimonio super romantica

La sapete l’ultima? La vita è imprevedibile! Molti eventi colgono di sorpresa e portano un’immensa gioia. Si tratta di un ex gieffino del reality più controverso di Canale 5, il GF Vip! Amori, amicizie e conflitti, quante ne sono successe in quelle mura? La verità salta fuori e sconvolge i fan.

Diventare padre è una delle fasi della vita che più stravolgono l’esistenza. Quando nasce un figlio, tutto cambia, e forse i 9 mesi di gravidanza, servono anche per prepararsi all’idea che dal momento in cui verrà al mondo, tutto cambierà. Il gieffino protagonista della notizia di oggi è molto amato dal pubblico, anche se tutto aveva fatto sembrare meno che di mettersi la testa a posto in una relazione stabile. Sarà la nuova fiamma a farlo camminare nella retta via? Ecco tutti i dettagli e i retroscena della vicenda.

Anche se i protagonisti della trasmissione non sono più in auge, questi continuano a sfornare delle news che fanno letteralmente impazzire i fan. Il gieffino ha sempre mostrato un carattere un po’ schivo, poco estroverso, ma senza dubbio molto attento a quelli che sono i suoi ideali. Infatti, dentro la casa nessuno avrebbe mai immaginato tanta dolcezza!

All’interno del set più spiato e chiacchierato d’Italia, ne succedono di ogni. Basta ricordare l’ultima lite furiosa al Grande Fratello Vip, sono volati stracci e parole di veleno.

Insomma, niente nel reality di Canale 5 può stupire, perché ormai ci si aspetta qualsiasi cosa. Senza dubbio però il gesto sotto gli occhi di tutti dell’ex concorrente ha spiazzato, perché finalmente ha mostrato il lato più tenero e intimo di sé stesso.

Il gieffino confessa la verità, che notizia per i fan!

Come se non bastasse dentro le mura del reality, ci sono cose che a volte non devono venire fuori, ma che la bellezza della diretta mette in primo piano lo stesso. L’ultima censura preoccupa il pubblico, ma in ogni caso, cosa fare? Bisogna cercare di mantenere il controllo anche se le cose potrebbero degenerare. Comunque, quando si tratta di sorprendere, i vipponi sono sempre un passo avanti. Che gesto quello del gieffino!

L’amore è entrato nella vita di Enock Barwuah e Giorgia Migliorati! I due sono una coppia che felice, la quale non vede l’ora di festeggiare il matrimonio. Ebbene sì, entrambi hanno deciso di fare il grande passo, ma è stato il vippone che ha ideato questo colpo di scena inaspettato. Che ci sia qualcosa sotto?

Alcuni parlano di gravidanza, dalla foto è difficile con il cappotto intravedere un pancino, soprattutto se è nelle prime fasi. La verità è che lui dentro la casa, si è sempre mostrato restio verso le altre donne e poco dolce, perché molto riservato.

Aveva già lei fuori ad aspettarlo! Infatti, le foto postate hanno sconvolto tutti proprio perché è uscito dal suo guscio, mostrando con tutto il cuore l’amore nei confronti della compagna che lo ha sempre sostenuto ed amato.

Insomma, una notizia del genere non può che generare un’emozione immensa nei diretti interessati. Sarà davvero incinta? Lo scopriremo, nel frattempo le proposta fatta anche davanti gli altri ex concorrenti del GF Vip della sua edizione e i preparativi sono al centro del gossip. Restiamo aggiornati per le prossime news.