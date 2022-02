GF VIP: scioccante decisione di Delia a fine puntata. Manila nel panico

Scioccante decisione di Delia Duran al GF Vip al termine della puntata che l’ha decretata candidata alla finale: Manila Nazzaro nel panico.

Delia Duran spiazza tutti al termine della trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quale è stata eletta candidata alla finalissima del 14 marzo con Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. La moglie di Alex Belli che ha annunciato di voler mettere un punto al suo matrimonio volando da sola ha lasciato senza parole Manila Nazzaro con cui ha instaurato un ottimo rapporto sin dal primo giorno di permanenza nella casa di Cinecittà.

Prima ancora di conoscere il risultato del televoto che sarà chiuso da Alfonso Signorini nel corso della puntata di lunedì 7 febbraio (venerdì 4 febbraio il GF Vip non va in onda per il Festival di Sanremo 2022 ndr), Delia ha annunciato la decisione finale sul proprio percorso nella casa più famosa d’Italia.

Delia Duran, la decisione sul GF Vip spiazza tutti: la reazione di Manila Nazzaro

Delia Duran, entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2021, dopo mesi di confronti con Alex Belli e Soleil Sorge, in piena notte, ha lasciato senza parole Manila Nazzaro con cui si è confidata dopo l’ennesimo faccia a faccia con il marito. Delia che, negli scorsi giorni ha tolto la fede annunciando di voler chiudere la sua storia con Alex Belli, ha cambiato nuovamente idea.

“Venerdì me ne vado”, ha sussurrato a Manila Nazzaro tra le lacrime spiegando di aver voglia di tornare da Alex Belli per risolvere definitivamente la situazione. “E’ più forte di me, devo andare a risolvere fuori, non qui”, ha aggiunto. Manila, dopo averla ascoltata, ha provato a farla ragionare.

“Prenditi qualche giorno ancora per pensarci. Non prendere decisioni affrettate, prenditi qualche giorno. Ne parli con loro del Grande Fratello. Probabilmente questo è anche un segnale. Sei stata la preferita con Soleil che è tanto amata e con Giucas… si vive anche di bei messaggi, me l’hai detto tu per farmi star meglio”, sono state le parole di Manila.

Cosa farà, dunque, Delia? Seguirà il consiglio di Manila Nazzaro riflettendo sulla propria decisione nei prossimi giorni? Abbandonerà davvero il programma anche se dovesse essere eletta dal pubblico prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare la prossima puntata.