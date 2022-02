L’amica geniale 3 anticipazioni: un matrimonio cambia tutto

La terza stagione de L’amica geniale sta per tornare in televisione. Appuntamento su Rai 1 per quello che sarà un altro grande successo

C’è grande attesa per il ritorno in tv de “L’amica geniale”. La serie tv trasmessa su Rai 1 ispirata ai famosissimi romanzi. L’appuntamento è per la terza stagione della fiction, che continuerà a raccontare la storia delle due protagoniste, Lenù e Lilla. Arriveranno importanti cambiamenti per i personaggi ai quali il pubblico di Rai 1 si è molto affezionato.

Pasquale cambierà il suo comportamento nei confronti di Cerullo, mentre Lila soffrirà per le difficili condizioni di lavoro in fabbrica. La sua amica Elena, intanto, si sposerà e diventerà madre di due bambine. La terza stagione è stata presentata in una conferenza stampa lo scorso 26 gennaio, con Eduardo Scarpetta che ha dato alcune indicazioni su cosa vedremo nella prossima edizione.

L’amica geniale 3, tante sorprese in arrivo nella nuova stagione

Scarpetta ha fatto capire che il personaggio di Pasquale diventerà sempre più pericoloso e temibile. Pasquale comincerà a scontrarsi in modo serio con Cerullo, che non lo vorrà coinvolgere nelle sue battaglie. Ma si tratta solo di piccole e piuttosto vaghe anticipazioni. La fiction è ambientata negli anni ’70, e vedremo i protagonisti diventati ormai adulti.

Leggi anche -> “Così ho combattuto la leucemia”: la battaglia vinta della stella della fiction italiana

Importante sarà il rapporto di Elena con il marito Pietro e avrà due bambine. Per Lila la situazione è diversa, visto che proseguirà il suo lavoro in fabbrica dopo aver lasciato Stefano, suo marito.

Leggi anche -> Bocciata al provino, oggi è la star del Festival del cinema di Venezia

L’appuntamento è subito dopo Sanremo, domenica 6 febbraio su Rai 1. Le prime due stagioni sono state un grandissimo successo e anche questa terza promette un altro record di ascolti e di recensioni positive da parte della critica.