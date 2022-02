Gemma Galgani zittita a Uomini e Donne: mai accaduto prima

La lista delle notizie di oggi è lunga, ma senza dubbio Uomini e Donne sgancia l’ennesima bomba: Gemma Galgani per come non l’abbiamo mai vista! Il format della fascia pomeridiana di Canale 5 manda in diretta una scena inedita, alla quale il pubblico a casa non era abituato. Ecco la verità di quanto accaduto.

Tra le tante storie, senza dubbio la nostra Gemma Galgani è quella che più rende ricche di avvenimenti le puntate di Canale 5. Ospite fissa a Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, continua lottare per raggiungere il suo sogno d’amore. La felicità molti la cercano in una relazione, e lei da inguaribile romantica è una di questi, visto che non vuole stare sola. Prima o poi ce la farà? Di sicuro, quanto accaduto ha sconvolto tutti, anche la diretta interessata: è guerra aperta!

Quando entrano in gioco faide d’amore, chissà perché c’è anche un battibecco di mezzo tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, questa volta chi l’avrà vinta? Ma soprattutto, la dama torinese che a Uomini e Donne è un personaggio ricorrente, troverà mai l’anima gemella? Sembrava esserci riuscita, ma qualcuno le ha rovinato i piani!

Tra le tante novità, non passa in secondo piano il ritorno in studio di un ex personaggio del format insieme alla sua dolce metà. Le prossime puntate saranno dense di colpi di scena.

Per oggi non può passare inosservato quello che dichiara una vera e propria guerra aperta, perché le discussioni hanno raggiunto livelli elevati.

Uomini e Donne: Gemma Galgani nel mirino del cecchino!

Arrivati a questo punto, tra le tante news non si può non citare una confessione molto importante, fatta di recente da un’ex protagonista di Uomini e Donne in piena diretta. La rivelazione è stata commuovente, specialmente perché tratta una tematica delicata. Così, ripercorrendo i fatti più importanti, oltre alle verità tristi, ce ne sono altre che alzano decisamente i toni durante la trasmissione: piovono accuse e attacchi d veleno!

In studio c’è un bel quartetto d’archi, si tratta di Gemma Galgani, Nadia Marsala, Massimiliano, e l’opinionista Tina Cipollari. Chi ha rotto i piani a chi? Tutto è accaduto in seguito all’uscita che ha dato annuncio alla frequentazione tra il cavaliere in questione e Nadia, notizia che per Gemma è stata un doccia gelata, perché prima lui usciva con lei!

Infatti, la dama torinese accusa Nadia di avergli rubato il cavaliere, complice una Tina che con le sue critiche in diretta ha allontanato Massimiliano da lei e dalla frequentazione che avevano già iniziato. Lui però afferma queste parole:

“Io sono arrivato qui e Gemma mi ha accolto, mi ha fatto divertire. Poi mi sono guardato attorno..”

Una frase tagliente, ma che sostanzialmente dimostra la verità dei fatti. La ragione per cui ha deciso di frequentare un’altra è perché Gemma non gli piace abbastanza. Con Nadia le cose vanno bene, infatti il duo si prepara per vedersi ancora.

Le accuse fatte alla Cipollari sono quelle di essere “grottesca e cafona”, e Gemma ribadisce che è lei la causa dei suoi fallimenti in amore. Così, tra un battibecco e l’altro, la coppia Gemma-Massimiliano è fallita, mentre quella con Nadia sembra essere ben promettente. Restiamo aggiornati per le prossime novità.