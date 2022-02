Test di Harry Potter: scegli un film e scopri chi sei davvero

By

Scegli un film di Harry Potter e scopri chi sei davvero con questo divertente test

La scrittrice J. K. Rowling ha accompagnato l’adolescenza di tantissimi ragazzi nell’ultimo decennio. La scrittrice inglese con la sua grande fantasia ha scritto ben sette libri meravigliosi sulla storia e le avventure del mago di Hogwarts, Harry Potter.

Dai libri sono poi stati creati otto film che hanno fatto diventare le immagini realtà e molti bambini sono cresciuti assieme ai protagonisti della storia. Infatti, i primi libri sono scritti in modo più fanciullesco per la lettura di bambini di 11 anni e man mano che vai avanti coi libri la scrittura diventa più adatta ad un adulto.

Coraggio, amicizia, fiducia, furbizia e verità sono i temi alla base della saga di Harry Potter e ogni film lascia dei messaggi diversi in base alle sfide o ai contesti che il nostro amato protagonista ha dovuto affrontare.

Oggi ti proponiamo il test di Harry Potter. Ad ogni numero di film è stato associato un colore specifico. Ti basterà scegliere una di queste tinte per scoprire chi sei veramente

Test di Harry Potter: scegli il colore e scopri chi sei veramente

Nel test di Harry Potter ti mettiamo di fronte a otto colori diversi. Ad ognuno di questi corrisponde il numero di uno dei libri della saga più letta al mondo. Guarda ogni opzione, rifletti, scegli quella che più ti conquista e leggi la riposta corrispondente al colore scelto. Solo così potrai scoprire chi sei veramente.

Entriamo insieme nel mondo dei maghi e salutiamo per poco i babbani

1) Harry Potter e la camera dei segreti

Hai scelto il colore arancione e questo libro racconta di un Harry Potter ancora bambino. In questo film incontriamo personaggi molto divertenti come Gilderoy Allock, il nuovo insegnate di Difesa contro le Arti Oscure, l’elfo Dobby che spunta dal nulla nella casa degli zii di Harry.

Questo è il secondo film della saga e rincontriamo il famigerato e malvagio Voldemort in delle vesti diverse. Vediamo il suo lato più “umano” per quanto possa essere possibile: Tu-sai-chi non ha il suo aspetto cattivo, ma è nella versione studente di Hogwarts quando ancora andava a scuola con il suo vero nome Tom Riddle.

Questi tre personaggi rendono questo film molto coinvolgente, ma anche divertente. L’importanza dell’amicizia e della speranza ci accompagnano nel film e per sollievo non c’è traditore che possa distruggere una vera amicizia.

2) Harry Potter e il Principe Mezzosangue

Questo è sicuramente uno dei film più commoventi della saga. Harry Potter perde la sua figura paterna, ovvero Albus Silente a causa di un amico che si scopre nemico.

C’è un velo di oscurità in tutto il film, ma sul finale ricco di suspense diventa quasi assordante e solenne.

La forza accompagna tutto il film ed è proprio di questo quello di cui avresti bisogno, così come il nostro amico Potter.

3) Harry Potter e il calice di fuoco

Se hai scelto il verde, allora hai optato per il film più tragico e sorprendente. Harry Potter lascia morire un suo amico dinanzi al ritorno di Voldemort. Quest’ultimo ha finalmente ripreso le sue sembianze umane se così si può dire e un duro scontro contro il mago tiene il fiato sospeso per minuti interi.

In questo film la sensazione che ti rimane sempre addosso è quella di non essere al sicuro, ma è il finale la vera svolta.

E’ proprio di questo che hai bisogno nella tua vita: di un colpo di scena.

Il coraggio di affrontare il torneo dei Tre Maghi, l’amicizia, l’amore, le nuove conoscenze sono incorniciate dalla prova finale nel temuto labirinto. Tutto il film è un labirinto, ma Harry non è da solo ad affrontarlo.

4) Harry Potter e la pietra filosofale

Se hai scelto il rosso allora hai optato per il primo film della saga. Harry scopre finalmente di essere un mago e di avere qualcuno che sa chi è.

Scopre da dove viene, cosa è successo veramente ai suoi genitori e conosce delle persone che lo amano per quello che è.

E’ un film innocente con un Silente che ricorda la pace e la sicurezza di casa. I nuovi amici insegnano al nostro amato protagonista la voglia di azzardare, di seguire la curiosità, la bellezza, la speranza e la scoperta della magia.

Questo film ti ricorda il tuo essere bambino, la tua capacità di saper sognare e ti fa credere che un mondo magico esiste veramente.

5) Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1

Questo film è molto complicato a livello temporale. La sospensione del tempo regna sovrana e ogni attimo risulta lungo e ricco di paura.

Il verde accoglie i nostri amici, ma gli umori dei nostri protagonisti sono grigi e tetri. La speranza sembra quasi esser finita e prende il posto la fatica e la voglia di lasciar tutto state.

E’ un film crudo, dove è possibile credere che il male possa vincere anche sull’amicizia. Una pellicola di preparazione alla guerra e all’essere resiliente.

Il bene vince sempre, ma non è facile come sembra. Ci vuole coraggio nel prendere scelte difficili che possono risultare fatali. Mai dare nulla per scontato.

6) Harry Potter e il Principe di Azkaban

Questo è uno dei film più espliciti della saga magica. Ci sono tanti nuovi volti e personaggi che risulteranno importantissimi per lo svolgersi della trama.

Dei primi usciti, questo è il film più cupo rispetto ai primi due usciti. Ci fanno capire che la scuola di Hogwarts non è un posto poi così sicuro come millanta il guardiacaccia Hagrid.

Harry scopre di avere ancora una famiglia e la vittoria dell’amore, del bene e della fiducia danno tanta energia al nostro protagonista.

7) Harry Potter e l’Ordine della Fenice

Il nero è il colore che predomina questo film. Harry, dopo un anno ricco di amicizia, torna a scuola, ma ha tutti contro.

Il suo padrino Sirius è scomparso e non riesce a trovarlo, nessuno crede alle gesta eroiche di Harry, ma piuttosto credono che abbia ucciso un loro compagno di Hogwarts e Albus Silente evita continuamente il confronto con Harry.

Manca la fiducia e Voldemort è tornato…

E’ un film cupo, ma che lascia un messaggio molto importante: il bene si sceglie e l’amicizia è fonte di amore. Chi riesce a dare amore non sarà mai solo e questo sentimento riesce a vincere su tutto.

Bisogna però fare una scelta: seguire il bene in minoranza o il male con la maggioranza.

8) Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2

Se hai scelto il giallo allora hai deciso di seguire l’amore, il coraggio e il senso di appartenenza.

Ogni personaggio cresce e matura se fa parte del bene, perché non si sente solo e perché sa che sta lottando per il giusto e per qualcosa in cui crede veramente.

Il sollievo e l’unione accompagnano questo film difficile, perché è la pellicola finale. La voglia di battersi ci accompagna, ma senza paura, perché in ogni caso la vittoria sarà assicurata visto che si è fatta la cosa giusta.

La vittoria arriva, perché Voldemort non ha amore. Si trova da solo e perde dopo tanti capitoli.

C’è sempre una luce a cui aggrapparsi quando il buio ti divora. L’importante è avere speranza e crederci, sempre.