Uomini e Donne puntata 1/2/22, colpo di scena: scappa il bacio che non t’aspetti

A Uomini e Donne i colpi di scena sono dietro l’angolo. Tra i due ci è scappato il bacio che nessuno si aspettava di vedere.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani, pronto a risolvere i loro dubbi. In molti si sono chiesti durante che cos’è successo ad Ida Platano la scorsa settimana, quando improvvisamente ha abbandonato lo studio del Trono Over dopo aver parlato della sua vecchia relazione con Riccardo Guarnieri.

Maria De Filippi mostra un filmato che rivela tutto. La dama, dietro le quinte, si è lasciata andare ad un amaro sfogo, rivelando che ha paura di provare qualcosa di forte come lo provava per il bel Guarnieri. Il filmato termina e la dama entra in studio dove si becca la furia di Tina Cipollari. L’opinionista l’accusa di non essere mai andata avanti e di non aver superato mai la rottura con Riccardo, dando ragione dunque a quanto dichiarava Diego sul suo conto.

Ida nega e sceglie di troncare la conoscenza con Andrea. Per lei scende un nuovo cavaliere, che sceglie di tenere per provare a vedere se da semplice attrazione può trasformarsi in qualcosa di più. Ida e Gemma si abbracciano. La dama di Torino comprende che per la sua amica è un momento difficile e vuole darle il suo confronto.

Matteo Ranieri senza freni a Uomini e Donne: il bacio emoziona

Tina Cipollari a vedere questa scena si infuria ancora di più, in quanto accusa la Platano di imitare le gesta della sua amica e di seguire i suoi consigli sbagliati. Ida replica affermando che Gemma l’è sempre stata vicino nel momento del bisogno e non le ha mai suggerito che cosa fare.

Il programma va avanti e ci mostra la simpatica conoscenza tra Giovanni e Daniela. Lui è solito interrogarla su domande di cultura e Maria chiede di porre le stesse domande anche ai due opinionisti e Tina risponde dando la soluzione, Gianni un po’ meno ma non può fare a meno di trovare i due molto carini insieme.

Si passa al Trono Classico e al centro dello studio c’è di nuovo Matteo Ranieri. Questa volta ci viene mostrata la sua esterna con Federica. Tra loro c’è stata qualche incomprensione, ma in quegli istanti si mettono tutto alle spalle e scappa perfino il bacio.

Gianni Sperti definisce la loro esterna come emozionante, ma lei dove aver speso parole d’amore rivela di essere un po’ delusa dal suo atteggiamento in quanto lo invita ad aprire gli occhi sull’altra corteggiatrice, Denise, senza farsi abbagliare dalla commozione del momento. “Sono buono, ma non scemo” ha commentato lui rassicurandola.