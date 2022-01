La famosissima Dama di Uomini e Donne dopo mesi di silenzio fa una rivelazione scioccante davanti a tutti, gelo in studio

Un momento di grande nostalgia a Uomini e Donne, quando la “Dama” ha parlato di una persona che ricorda con grande nostalgia. Lei oggi sta conoscendo un nuovo ragazzo, e nonostante l’inizio della frequentazione non è scattata alcuna scintilla. Maria De Filippi le ha fatto varie domande proprio a tal proposito, e lei si è ricordata di un suo grande ex amore e si è commossa.

Momenti particolarmente toccanti nello studio del dating show di Canale 5, con la solita Tina che non ha perso occasione per mettere zizzania e sminuendo la relazione che ha fatto commuovere la dama. In effetti, lei ha ricevuto molte delusioni da quando frequenta lo studio di Uomini e Donne.

Uomini e donne, si sfoga ricordando il suo ex amore

La ragazza di Brescia ha comunque deciso di rimettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Lo ha fatto con Marcello Messina prima e Diego Tavani dopo. Le cose con il romano sono andate malissimo, lei è stata male ma poi ha accettato di farsi corteggiare da Andrea.

Parliamo della dolce Ida Platano e del momento difficile che sta vivendo. Il nuovo cavaliere del trono over sembra deciso a conquistarla, ma per ora la scintilla non si vede. Rispondendo a delle domande di Maria de Filippi sulla sua storia con l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri, Ida si è lasciata andare ad un ricordo commosso, e questo pare le abbia riaperto una ferita che sembra ancora non rimarginata:

“Come Riccardo non mi è più piaciuto nessuno. Non l’ho più visto, non so se mi farebbe paura rivederlo. Potete dire tutto quello che volete, io ho conosciuto l’amore qui dentro con Riccardo. Per me è stato un grande amore”,

Tuttavia lei ha apprezzato il grande amore che il nuovo corteggiatore ha per i suoi figli, e forse questa potrebbe essere una strada per provare ad accendere qualcosa tra di loro. Intanto lei non nasconde di aver sofferto molto per aver perso Riccardo.