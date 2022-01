By

Alessandro Basciano in crisi al GF Vip: Sophie Codegoni stupisce tutti con la sua reazione

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono entrambi due concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante entrambi abbiano partecipato a Uomini e Donne, i due ragazzi non si sono mai incontrati fino all’ingresso nel reality show.

Sophie e Alessandro si sono piaciuti dal primo momento, ma per entrambi è stato difficile aprirsi ad una storia d’amore. Il bel Basciano necessita di continue conferme dalla partner per dei problemi di fiducia del suo passato e la Codegoni non si fida facilmente.

Nonostante i primi periodi di scontro, adesso sembra che la coppia del GF Vip abbia ritrovato la serenità. Ecco, però, che Alessandro ha un momento di crisi e Sophie reagisce in un modo che stupisce.

Vediamo cosa è successo

Alessandro Basciano in crisi al GF Vip e Sophie reagisce in modo sorprendente

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono riusciti a trovare il loro equilibrio al GF Vip. Passano molto più tempo insieme e si sono riusciti a svelare e a raccontarsi anche i momenti più difficile.

Il bel Basciano sta crescendo all’interno del reality e in un momento di riflessione in giardino si confida con la gieffina.

Alessandro è dispiaciuto, perché fino ad ora è stato mostrato al pubblico solo il loro momento di litigio e non quello di amore.

Ma Sophie non è d’accorso e rincuora il suo fidanzato: “Visto che noi lo sappiamo che c’è questo sentimento molto forte, non farti influenzare da quello che possono pensare gli altri“.

“Ci rimango male perché il nostro rapporto è talmente forte e purtroppo si è vista solo la parte brutta” dice il lacrime Basciano. L’ex Uomini e Donne teme che il pubblico si sia fatto una brutta impressione su di lui dopo i litigi avuti con la gieffina.

LEGGI ANCHE -> Lulù Selassiè, messaggio dei fan per lei e Manuel: crolla e reagisce così!

“C’è gente che qui dentro ha detto cose molto più forti e gravi di te” risponde prontamente Sophie e continua: “Tu stai facendo un lavoro incredibile. Questa è la vittoria, quando vedi il problema e lo cambi“.

LEGGI ANCHE -> Manila Nazzaro, colpo di scena dopo la diretta. Arriva la drastica decisione

Ma Alessandro continua ad essere tormentato. Sta pensando al suo passato, a quando a perso il suo nonno e al fatto che è molto distante da suo figlio. Il vippone comprende che tutta la rabbia che ha usato nei confronti di Sophie era scaturita da questi sue difficoltà del passato e attuali.

Alessandro si racconta e scoppia in lacrime tra le braccia della sua ragazza.

LEGGI ANCHE -> Resa dei conti al GF Vip: “Preparati”, la gieffina spiffera tutto in confessionale

“Sii orgoglioso perché stai facendo un cambiamento pazzesco e lo stiamo vedendo tutti” sussurra Sophie per consolarlo.

Alessandro Basciano ha tanto tempo per pensare al GF Vip e, arrivato al limite delle sue forze, si lascia andare in una crisi. Sophie in questo momento difficile del gieffino è presente e mostra tutta la sua vicinanza al ragazzo. La coppia è finalmente riuscita trovare il proprio equilibrio e adesso possono darsi forza l’un l’altra