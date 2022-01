Resa dei conti tra i due concorrenti. “Preparati a quello che vedrai”: la gieffina spiffera tutto in confessionale. Saranno fuoco e fiamme

Nathalie Caldonazzo e Barù sono due dei nuovi ingressi nella Casa del GF Vip. Entrambi sono molto diretti nei loro pensieri e giudizi e si divertono anche a punzecchiarsi.

Barù col suo modo di fare ironico prende in giro un po’ tutti i concorrenti, mentre Nathalie, un po’ più seria, ha comunque una bella lingua tagliente.

Durante la puntata di lunedì 24 gennaio, Nathalie nomina Barù che non la prende affatto bene. Dopo questo momento, la Caldonazzo mette spalle al muro il gieffino.

Dopo la nomination della scorsa puntata, arriva la resa dei conti tra Nathalie Caldonazzo e Barù.

Gli autori del reality invitano i concorrenti a creare un talk show per intrattenere sia loro che i telespettatori. A condurre il programma ci pensa Barù che avuto modo di fare domande dirette, fare battutine e provocazioni.

Ecco che prende posto all’intervista anche Nathalie, nonostante all’inizio fosse titubante.

“Mi pare che tu stia facendo propaganda per non uscire dalla Casa” lancia la stoccata la Caldonazzo e mette Barù spalle al muro.

“Sei l’unica persona che mi ha nominata con una ragione coerente…” risponde in modo sorprendete il nipote di Costantino Della Gherardesca.

“Io ho subito da te molti attacchi forti in confessionale. Io sono al gioco, ma questo umorismo è un po’ pesante” risponde prontamente la gieffina.

Barù si lascia provocare e risponde per le rime a Nathalie. “Tutte quelle cose che ho detto in confessionale te le avevo dette in faccia, ovviamente in modo sincero e scherzoso. C’è ancora una base per un’amicizia” recupera punti Barù per poi andare avanti: “Ti trovo una donna forte e per quello mi sono concesso di dire alcune cose, che non direi a nessun altro in questa Casa. Non c’era malizia. Mi dispiace, era una battuta inopportuna“.

Barù cerca di recuperare la simpatia da parte della gieffina, ma si tratta di strategia o è di suo vero interesse?

La Caldonazzo ha le idee molto chiare e mette spalle al muro Barù. Lei ha un pensiero netto nei suoi confronti e non ha paura di esprimerlo.

“Non ti rendi contro che sono una donna adulta, sappi che ho detto tante cose brutte su di te. Preparati” dice amaramente la gieffina e si conclude l’intervista.

Tra Nathalie Caldonazzo e Barù non scorre buon sangue. Non riescono a trovare il loro equilibrio e la gieffina non perde tempo nel mettere spalle al muro il vippone. Chissà cosa ha rivelato la showgirl al GF Vip