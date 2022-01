Uomini e Donne puntata 31/1/22, delusione in studio: lo sgarro manda su tutte le furie

A Uomini e Donne lo sgarro dietro le quinte ha mandato il tronista su tutte le furie. Lacrime e delusione agli Elios di Roma.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca dopo la pausa di questo weekend. La puntata di oggi inizia con il botto, mostrando alcuni confessionali di Gemma Galgani.

La dama di Torino non ha fatto mistero di non aver apprezzato che Massimiliano, il nuovo cavaliere approdato al programma, abbia preferito Nadia a lei e accusa quest’ultima e Tina Cipollari di averlo influenzato e per questo motivo ha scelto di non iniziare una conoscenza. Nadia dice di non aver mai manipolato nessuno, contrariamente a quanto la sua collega vuole far credere, e che ha semplicemente chiesto al cavaliere se avesse un’interesse per la Galgani, così da poter iniziare una frequentazione.

Tina Cipollari l’attacca furiosamente, affermando di trovare assurde alcune sue dichiarazione poiché non solo accuse loro di essere manipolatrici ma anche Massimiliano di essere senza spina dorsale visto che ragionerebbe con la loro testa e non la sua. Il cavaliere però entra in studio e racconta a tutti la sua versione della storia.

Matteo Ranieri in lacrime a Uomini e Donne

Massimiliano nega la versione di Gemma Galgani, affermando che lui non ha mai provato un interesse nei suoi confronti, ma si è prestato ad un momento televisivo e non sapendo come comportarsi in studio, considerata che era la prima volta che faceva il suo ingresso al Trono Over di Uomini e Donne, probabilmente ha sbagliato. La dama però non è convinta della sua parole ed è convinta di essere stata illusa e abbandonata.

Gianni Sperti le fa notare che la sua reazione è esagerata, in quanto non si conoscevano da nemmeno 24 ore, ma si passa subito al Trono Classico e al centro dello studio viene chiamato Matteo Ranieri.

Matteo non aveva apprezzato che Armando Incarnato aveva preso da parte Denise, una sua corteggiatrice, e non manca nel farglielo notare ma lui lo rifà e lo attacca pure, confidando alla ragazza che se è alla ricerca di un uomo dolce e sensibile dovrebbe guardare altrove.

Il tronista non apprezza affatto e tra i due nasce lo scontro. Gianni Sperti interviene e afferma che trova assurdo come il cavaliere voglia dare lezioni di educazione agli altri quando tratte malissimo le donne che frequenta. Tra i due nasce una feroce lite, ma il pubblico in studio è tutto dalla parte dell’opinionista e ciò non viene apprezzato da Incarnato.

Matteo Ranieri scoppia in lacrime. Denise entra in studio e spiega di avere interesse soltanto per lui, mettendo un freno al cavaliere.