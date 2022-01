GF Vip daytime 31/1/22, arriva il momento decisivo: il gieffino messo alle strette

Al GF Vip il concorrente di Alfonso Signorini viene messo alle strette: questa sera si verrà a conoscenza della sua scelta.

Il daytime del GF Vip torna sul piccolo schermo degli italiani poco prima della diretta di questa sera su canale 5. Come al solito, quando l’appuntamento pomeridiano precede una diretta, sarà diviso in due parti. La prima vede la produzione mostrarci attraverso alcune clip che cos’è successo nelle scorse ore tra i concorrenti nella casa più spiata d’Italia, mentre nella seconda c’è Alfonso Signorini pronto a collegarsi con i telespettatori per rivelare loro tutte le anticipazioni del GF Vip di questa sera.

Tra l’altro la diretta di questa sera sarà molto importante, in quanto i vipponi non sanno che il risultato del televoto di questa sera decreterà il primo finalista ufficiale di quest’edizione e di conseguenza non sarà soltanto il preferito del pubblico pronto a condanna uno dei suoi compagni di viaggio. Un appuntamento decisamente da non perdere, ma il daytime parte subito con il botto mostrandoci la lite tra Soleil e Manila.

Le due sono arrivate ad un punto di non ritorno e l’ex Miss Italia ha ammesso di non aver affatto apprezzato le battute che la sua amica ha riservato nei suoi confronti, trovandole ingiuste e cattive. Soleil, d’altro canto, non si sente capita in quanto crede di aver provato sempre a capire la sua amica ma lei non avrebbe mai provato a capirla.

Gianmaria Antinolfi lascia il GF Vip? Stasera il verdetto

Tutti gli altri concorrenti al Grande Fratello Vip sono tutti dalla parte di Manila Nazzaro, in quanto ritengono che Soleil Sorge reciti la parte della vittima quando tutti nella casa più spiata d’Italia sono stati male a causa sua, delle sue parole e della sua gesta, ma spazio anche ad altre dinamiche.

Venerdì scorso hanno fatto il loro ingresso due nuovi concorrenti: Antonio e Gianluca. I due sono stati protagonisti di un gioco in quanto i vipponi, attraverso messaggi anonimi, hanno dovuto scrivere che cosa pensano di loro basandosi sulle prime impressioni. Quelle di Delia Duran sono assolutamente positive e non le dispiacerebbe stare nella love boat per una maggiore conoscenza con Gianluca. Anche quest’ultimo sembrerebbe essere non poco interessato alla bella modella sud americana e chissà che Alex Belli non debba temere il peggio.

Tra Delia e Gianluca c’è del feeling. Tant’è che Sophie Codegoni ha iniziato a trovare il suo atteggiamento piuttosto eccessivo, ma la modella ha stupito ancora levandosi l’anello del suo matrimonio consegnandolo a Manila Nazzaro. Delia sembra essere sicura del gesto fatto, affermando che vuole mettere un punto a tutta questa storia ma c’è chi dubita della sua sincerità.

La parola passa ad Alfonso Signorini, pronto a rivelarci che cosa vedremo questa sera. Ci sarà un confronto tra Nathalie e Giucas, senza dimenticare il triangolo amoroso che ha appassionato, e stufato, l’Italia. Spazio anche a Gianmaria che dovrà rivelare al pubblico se proseguirà o meno con il suo percorso.