Lulù Selassiè crolla per Manuel Bortuzzo: lacrime e notte agitata al GF Vip

Ad una settimana dall’abbandono del fidanzato Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè crolla al GF Vip: lacrime e notte agitata per lei.

Ad una settimana esatta dall’addio di Manuel Bortuzzo che ha dovuto abbandonare il Grande Fratello Vip per salvaguardare la propria salute, Lulù Selassiè è crollata. Negli scorsi giorni, la fidanzata di Manuel ha mostrato la parte più forte di sè sfoggiando sorrisi per poi lasciarsi andare alle lacrime sotto le coperte o da sola in bagno. Ieri, però, non è riuscita a trattenersi e, sola in camera da letto, mentre scriveva una lettera al suo Manuel, Lulù si è lasciata andare alle lacrime.

Mentre il resto della casa si godeva la domenica sera, Lulù, sola, in camera da letto, ha cominciato a fissare su un foglio bianco i suoi pensieri per Manuel. Una lettera ce, probabilmente, potrebbe consegnare a Gianmaria Antinolfi che questa sera abbandonerà la casa, per farla arrivare a Manuel. Raggiunta, poi, da Miriana Trevisan e Giucas Casella, Lulù ha tirato fuori il proprio malessere per la mancanza di Manuel.

Lulù Selassiè piange per Manuel Bortuzzo: “Senza di lui mi sento molto sola”

Dopo aver provato a nascondere quanto le manchi Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè, con Miriana Trevisan e Giucas Casella a cui Manuel ha chiesto di prendersi cura di lei, è crollata. “Manuel è una persona unica. Senza di lui mi sento molto sola qua”, ha spiegato Lulù che, in un momento di sconforto, avrebbe voluto un abbraccio dell’amica Sophie Codegoni che le ha promesso di aiutarla a distrarsi per non pensare all’assenza di Manuel.

LEGGI ANCHE —> LULÙ SELASSIÈ RICEVE UN AEREO DAI FAN: MANUEL BORTUZZO COMMENTA ED EMOZIONA

La mancanza di Manuel Bortuzzo che a Verissimo ha pianto parlando della loro storia d’amore, per Lulù, è talmente forte da aver scritto il suo nome sul polso. Ogni sera, inoltre, dorme con la felpa che le ha lasciato Manuel spruzzando il suo profumo per sentirlo più vicino. Per la Selassiè anche la notte è stata agitata come ha raccontato Miriana che, per non lasciarla sola, ha dormito con lei.

LEGGI ANCHE —> LULÙ SELASSIÈ, MESSAGGIO DEI FAN PER LEI E MANUEL: CROLLA E REAGISCE COSÌ!

Miriana ha così raccontato i dettagli della notte agitata di Lulù al nuovo concorrente Gianluca a cui ha svelato i dettagli di un amore unico. “Era agitata stanotte, lei è forte ma Manuel le manca. Vedi questo corridoio? Veder camminare lei da sola senza lui è stranissimo per me. Un amore così l’ho visto solo con mia nonna e mio nonno“, ha detto la Trevisan.