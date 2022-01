Sanremo 2022, è già polemica: guerra tra i cantanti per un brano in gara

Sanremo 2022 non è ancora partito, ma la polemica è già nell’aria. Tra i due cantanti è guerra a causa del brano in gara.

Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2022, ma le polemiche non sembrano mancare. Questa volta la stampa o le misure ristrettive non c’entrano nulla e nemmeno le scelte artistiche del conduttore e direttore artistico Amadeus. Ad iniziare questa nuova ed accesa polemica è stato uno degli ex cantanti in gara alla karmesse musicale, che non le ha di certo mandate a dire ad uno degli artisti attualmente in gara.

Stiamo parlando di Junior Cally che sulla piattaforma digitale Youtube ha pubblicato il brano Caro Mike che lancia pesanti accuse nei confronti di Mike Highsnob poco prima della sua esibizione al Festival di Sanremo. Michele Matera, questo è il suo nome all’anagrafe, avrebbe presentato un brano scritto da Junior senza pagare i produttori del prezzo e non solo. Vediamo insieme che cosa recita la canzone Caro Mike a riguardo.

Junior Cally contro Mike Highsnob prima Sanremo 2022: l’accusa è gravissima

Junior Cally, poco prima dell’edizione di questa nuova edizione del Festival di Sanremo, avrebbe scritto il brano Abbi cura di te. Brano che Mike Highsnob ha presentato all’evento in coppia con Hu.

Il rapper non ci è andato di certo leggero e nella sua canzone lancia pesanti accuse nei confronti del suo collega. Ecco che cosa recita il brano in questione:

“È giusto che sappiate, signore e signori, che quel brano è scritto è pure mio e non ha pagato i produttori. Ti ho prestato 10.000, indietro ho visto nada, e smettila di fare il figo” rappa l’artista del suo nuovo brano, che potete ascoltare poco più in anto.

“Ho ancora il brano sopra il cellulare, posso farti male ma ne faccio a meno“ ha subito aggiunto, rivelando di avere le prove di ciò che dice. “Oggi ti salvo, m****, perché non sono infame. A malincuore ho dovuto farlo. Potevo fare molto di peggio e assomigliare a te, ma no, non mi appartiene, il tuo male sei tu stesso e le tue scelte” continua, non mandandole di certo a dire, lanciando accuse che hanno scosso gli utenti della rete che non si aspettavano di certo tutto questo a poche ore dall’evento.

“Puoi raccontare balle a chi ti sta intorno, ma a me no. Adesso vai, corri sul palco. Stavolta ti grazio. Con te ho finito. Basta che lo sai che dura tre sere. Sanremo finisce. E ritorni un fallito” conclude il brano, ma come reagirà il diretto interessato di fronte a queste pesanti accuse nei suoi confronti?