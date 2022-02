GF Vip daytime 01/2/22, che batosta per la gieffina: duro colpo in diretta

Al GF Vip per la concorrente di Alfonso Signorini le cose non si mettono affatto bene. In diretta è arrivata l’ennesima batosta.

Il GF Vip è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del suo daytime quotidiano. Daytime che arriva subito dopo la prima diretta di questa settimana, che è stata ricca di colpi di scena che hanno tenuto con il fiato sospeso i telespettatori di canale 5, ma partiamo con la calma.

L’appuntamento di oggi parte subito con il botto mostrandoci il gesto forte di Delia Duran che scelto non solo di gettare via l’anello del suo matrimo con Alex Belli, ma lo ha anche messo in guardia avvisandolo che da oggi in poi lei andrà dritta per la sua strada e che almeno per il momento può considerarsi un uomo libero perché lei ora si ritiene tale.

Soleil non si è di certo risparmiata nei confronti della sua compagna di viaggio e si chiede come possa l’ex stella di Centovetrine provare amore nei suoi confronti, ma non bisogna dimenticare la lettera che lei gli ha scritto e che Alfonso Signorini ha mostrato durante il corso della puntata. Per questo motivo Delia è arrivata al culmine della sopportazione ed ha preso questa drastica decisione.

Brutta batosta per Soleil Sorge al GF Vip: il pubblico premia Delia!

Alex Belli durante la scorsa diretta del Grande Fratello Vip è rimasto molto sul vago parlando del rapporto che lo unisce a Delia e a Soleil e alle dirette interessate è stato mostrato ieri sera. “Sono stufa di questi giochetti psicologici, è una tortura!” ha tuonato la Duran stufa di questa situazione, mentre Soleil Sorge continua a non comprenderla, giudicandola falsa ed incoerente perché a suo parere non farebbe altro che denigrare il suo amore.

“Non è colpa mia se tuo marito si è innamorato di me“ ha tuonato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Fatti due domande” ha aggiunto feroce, ma quello di Delia non è stato l’unico addio di ieri. Nelle scorse ore Gianmaria Antinolfi ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia a causa dei suoi impegni lavorativi che non poteva più rimandare.

La sua mancanza, nonostante tutte le incomprensioni, è molto sentita dagli altri concorrenti. Anche con quelli con cui ha avuto maggiori discussi.

Il colpo di scena però non è ancora stato servito, ma ci arriviamo subito. La produzione infatti ci mostra che il pubblico, contrariamente ad ogni previsione, ha deciso di premiare Delia Duran mettendo da parte Soleil Sorge e Giucas Casella e quest’ultimi non hanno affatto reagito bene. In particolar modo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che non riesce ancora a crederci.