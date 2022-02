Adriana Volpe esagera al Grande Fratello Vip: Signorini corre ai ripari

Adriana Volpe ha esagerato durante la diretta del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini è stato costretto a correre ai ripari.

Adriana Volpe ha debuttato quest’anno come opinionista del GF Vip di Alfonso Signorini e questo nuovo ruolo è stato apprezzato e non poco dal pubblico del piccolo schermo degli italiani, che ha amato la sua spiccata sincerità. Adriana, infatti, dice sempre ciò che pensa mantenendo sempre una certa educazione.

Questa sera però l’opinionista si è lasciata andare e dopo aver ribadito per l’ennesima volta di non credere alla storia d’amore tra Alex Belli e sua moglie si è lasciata andare ad una divertente imitazione di Delia Duran in diretta. Questo momento, che ha divertito il pubblico in studio e da casa, è stata accompagnata da un’irriverente confessione della Volpe che ha ribadito di essere stufa e piena di questo triangolo amoroso.

Queste parole hanno però scatenato Alfonso Signorini che è subito corso ai ripari non appena ha riavuto il collegamento dopo la pubblicità.

Signorini “corregge” Adriana Volpe: le sue parole sul triangolo amoroso del GF Vip

Alfonso Signorini ha gradito l’imitazione servita da Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, che ha divertito lui e tutto il pubblico, ma non ha potuto fare a meno di mettere in puntini sulle I su quanto pronunciato dalla sua opinionista, che ha stroncato il triangolo amoroso che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

LEGGI ANCHE: GF Vip, Gianmaria abbandona: la frecciata di Sophie non passa inosservata

Alfonso Signorini, durante il corso di questa diretta, ha affermato che nonostante molti si dicano pieni di questa situazione (anche molti concorrenti presenti nella casa non hanno potuto fare a meno di mostrare una certa noia nell’affrontare sempre lo stesso argomento) è inutile negare che questa storia ha appassionato tutti e continua a farlo e per questo motivo continueranno, con alte probabilità, ad esplorare altre sfaccettature che di questo rapporto che non sono ancora stati trattati.

LEGGI ANCHE: Paura al GF Vip per la vippona, l’allarme sul web: “Non mangia più”

Signorini ha corretto il tiro di Adriana Volpe, che ha espresso l’opinione di una buona fetta di telespettatori.