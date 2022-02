Transiti, Lune Nuove, chi più ne ha più ne metta: il 1° febbraio ne accadranno delle belle! Cari amici dell’Oroscopo di Instanews, gennaio fa ormai parte del passato, e il mese in arrivo da oggi porta con sé delle sostanziose novità. Come iniziamo? Osserviamo le stelle, il firmamento è magico in questa giornata!

Entra in gioco un nuovo modo di vedere le cose, forse in relazione anche a quanto accaduto nel periodo precedente. La riflessione ha portato al raggiungimento di nuove consapevolezze, ma è con l’ottimismo misurato e intelligente che si misureranno le Case Celesti per tutto il mese! L’Oroscopo di oggi è troppo importante per non essere consultato, il motivo? Perché avremo un primo giorno del mese di febbraio senza Luna! O meglio, ci sarà un evento in particolare che influenzerà la spiritualità dei segni.

Non poteva che essere una splendida Luna l’immagine del pezzo di oggi! Siete entusiasti di iniziare il mese degli innamorati con la carica che avete accumulato nel periodo precedente? Forse, non tutti i segni si sentiranno allo stesso modo, e c’è una ragione per questo.

Gennaio ha regalato dei grandi spunti per una rinascita psichica. La riflessione con Mercurio, tra l’altro ancora retrogrado, ha donato una maggiore intensità ai pensieri delle Case Celesti. Ma dopo tanto rimuginare, a che punto si è arrivati?

Sono in ballo nuove consapevolezze, le quali hanno un po’ stravolto gli animi, ma hanno permesso di approfondire tutte quelle questioni che vi avevano fatto preoccupare. Così, con l’ottimismo dalla vostra parte, aprirete le danze del mese con tanta voglia di raggiungere i vostri obiettivi.

Innanzitutto, se amate le pietre, armatevi della meravigliosa Ametista. Violacea e ammaliante, è la pietra del mese che dona potere spirituale, e vi servirà visto le condizioni che andremo ad esaminare.

La Luna Nuova, è chiamata così perché Luna e Sole si congiungono a 12° rispetto l’Aquario, darà al primo giorno del mese un manto stellato con lei come grande assente.

Dalla parte del Sol Levante, in Cina, questo giorno corrisponde all’inizio del nuovo anno, quello della Tigre d’Acqua. Un principio molto importante per questo Paese, mentre per noi in occidente, rimane un passaggio comune che va al mese successivo.

Il Novilunio in questione, cioè Luna e Sole che si interfacciano, e la Luna mostra alla Terra la faccia non illuminata, porterà grandi rivoluzioni interiori. Perché al pensiero di gennaio, si sostituirà un febbraio concreto e pragmatico, perché dopo le parole arrivano i fatti.

Cari segni accogliete il destino in questa giornata, perché i 3 più fortunati reagiranno in modo diverso dai 3 più sfortunati.

Arriva la top three di oggi, che giornata per questi 3 segni!

Partiamo da questo magico trio che già a gennaio faceva faville, e a febbraio continua a tenere testa al cielo dello Zodiaco! Stiamo parlando degli ancora sul podio: Aquario, Capricorno e Bilancia. Rispettivamente segni d’aria, terra e ancora aria. Come affronterete le sfide in arrivo? Con tanta energia e con una marcia in più. Se sei dei Gemelli consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Partiamo dal segno che più ha messo da parte il suo pessimismo ottenendo grandi vittorie, si tratta proprio di te Aquario! Di solito, sei un brontolone, ma nell’ultimo periodo hai capito che mettendo da parte le lagne, agendo per il tuo benessere mentale, hai ottenuto molti più risultati. Al lavoro sei una macchina inarrestabile, mentre in amore sei un partner che darà tanta felicità in questo periodo. Consigli: assapora l’essenza di questa Luna Nuova, sappiamo che sei un po’ pazzerello, proprio per questo esprimi te stesso usando la tua sana follia per stupire chi ti ama, hai tutto il tempo per stare in pace.

Passiamo all’organizzatore dello Zodiaco per eccellenza, il caro amico Capricorno. Lo dobbiamo proprio dire, non ti si leva di torno! Hai avuto il cielo completamente dalla tua parte per tutto il mese di gennaio, e anche all’inizio di febbraio le cose sembrano andare per il verso giusto. Questo è successo perché sia al lavoro, ma specialmente in amore hai deciso di essere più flessibile, mettendo da parte la tua rigidità. Consigli: cura lo stress con gli effetti della Luna Nuova, perché avrai delle prove, ma con calma le supererai tutte.

Che dire del segno più modaiolo? La Bilancia è tornata alla ribalta, ma solo dopo aver ricevuto una bella strigliata nel mese precedente. Prendersi cura degli altri, mettendo un po’ da parte l’ego, è stata la scelta giusta per migliorare rapporti di lavoro, ma anche in amore il risultato è stato positivo. Consigli: non mettere da parte le doti meravigliose che possiedi, metti in atto la tua creatività grazie all’influsso della Luna, stare bene con gli altri non significa perdere la tua essenza eclettica.

Oroscopo: che qualcuno dia una mano a questi 3 segni!

Stendiamo un velo pietoso per questi tre, che non solo sono in fondo alla classifica, ma che è da un po’ che fanno sali e scendi dalle posizioni. Ariete, Toro e Cancro, com’è possibile vedervi sempre alla fine della lista giornaliera? Significa che state ricadendo sempre negli stessi errori, non c’entra solo la sfortuna. Fuoco, terra e acqua, tre elementi diversi, ma che devono essere canalizzati verso una crescita personale. Se sei del Sagittario consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo con i guerrieri dello Zodiaco, i cari amici dell’Ariete! Che tu sia un lottatore ineguagliabile e uno stacanovista al lavoro è risaputo. Infatti, sei un vincente sotto questo aspetto, inutile dire il contrario. Ma è sul versante delle emozioni che a volte giochi benissimo, e altre sprofondi nel baratro. Sei sensibile, ma sei un’incompreso che a volte si fa prendere dal nervosismo, specialmente in amore hai perso un po’ la bussola. Consigli: la Luna Nuova avrà un influsso importante su di te, perché inseguirai i tuoi sogni e tanti li raggiungerai, ma ricorda di essere paziente.

Che dire del pigro e pragmatico Toro? Hai avuto una ripresa e una ricaduta da record! Se si guardano i precedenti articoli non è una sorpresa vederti da un giorno all’altro prima in cima e poi alla fine. Come mai? Perché continui a non voler cambiare idea e a fossilizzarti sui tuoi guai. E’ giusto essere fedeli ai propri ideali, ma al lavoro qualche volta essere smart e dinamici ti potrebbe aiutare molto, stessa cosa in amore. Consigli: vivi la Luna Nuova come un modo per dimostrare il tuo costante impegnarti nel migliorare.

Infine, ma non meno importante, abbiamo l’amico Cancro. Niente di peggio, sapere di essere all’ultimo posto ti darà la stoccata finale. La tua sensibilità è alle stelle in questo periodo, se non oltre! Sia in amore che al lavoro questo tuo malessere ti porterà dei nervosismi che bloccheranno qualsiasi tua possibilità di crescita. Consigli: fai attenzione agli altri, la Luna Nuova ti porta un grosso avvertimento per affrontare la giornata: non tutti sono tuoi amici, devi diventare più forte da solo.