Lunedì inizia anche per i segni Zodiacali, e cari amici di Instanews l’Oroscopo è pronto per iniziare la settimana nel migliore dei modi. Oggi è una giornata importante, non per i movimenti astrali in atto, ma per un altro motivo. Senza indugiare, analizziamo le stelle del firmamento, sono bellissime!

La giornata si predispone bene, senza particolari rivoluzioni, o meglio adesso è arrivato il momento di comprendere il risultato delle evoluzioni interiori fatte finora. Non possiamo nascondere che il mese di gennaio sia stato colmo di avvenimenti astrali. Moti retrogradi poi tornati in asse, Congiunzioni, l’arrivo del pianeta rosso, la Luna Nera, fino ad un Mercurio un po’ ballerino che ha vagato tra i segni d’acqua. Ma non finisce qui, perché la botta finale è stata data proprio dalla Quadratura inaspettata! Insomma, che dire di questo cielo così imprevedibile? Come stanno i 3 segni più fortunati? E gli sfortunati?

Ammirare lo spettacolo del manto stellato è un’attività che non dovrebbero fare solo gli astrologi e le persone che hanno le testa un po’ per aria. Osservare il cielo sconfinato a volte ci fa sentire piccoli come formiche, ma riempie il cuore, perché ci fa comprendere in fondo che abbiamo ancora tanto da imparare e scoprire.

Nell’Oroscopo di oggi discutiamo degli eventi stellari che ci hanno tenuto compagnia in tutto il mese di gennaio, per tirare un po’ le somme, e capire da quale punto ripartiamo per il mese di febbraio.

Diciamo che la chiarezza è stata un grande obiettivo in questo periodo. Uno dei tanti, ma senza dubbio l’azione dei moti retrogradi di Mercurio e Venere, hanno permesso di riflettere e sostare maggiormente su tutte quelle cose che ci hanno fatto disperare. Il movimento è stato solo illusoriamente contrario, perché i pianeti sono sempre stati sul loro asse, sono stati semplicemente più lenti, e quindi gli eventi di conseguenza più intensi.

Questo è stato un momento importante, ma con l’aggiunta della Congiunzione Aquario-Capricorno e di Marte in Capricorno, l’ingegno e la brillantezza del pensiero sono stati esaltati da una determinazione e tenacia tipica del pianeta rosso.

La Luna di Lilith ha portato un po’ di incertezze, perché ha fatto vagare i segni nelle proprie insicurezze. Sono cadute le maschere e i nervosismi hanno avuto il loro seguito. Così, dopo un Mercurio tra i segni d’acqua che ha donato creatività, e Venere che è tornata sulla retta via, oggi che possiamo dedurre?

Che gennaio è stato un mese di grandi transizioni, lente e veloci. In entrambi i casi le Case Celesti hanno avuto modo di mettersi in gioco, raggiungendo soprattutto nuove consapevolezze. Condizione fondamentale per partire a febbraio, con il mese in cui l’ottimismo si aggiungerà ai nuovi orizzonti scoperti.

Che Lunedì per questi 3 segni: ottima partenza!

Lo sprint settimanale ottenuto con lo spritz del weekend non è male! Gemelli, Capricorno e Bilancia, sono le tre stelle dello Zodiaco che brillano all’unisono. I vostri elementi, rispettivamente: aria, terra e ancora aria, sono strettamente connessi con le energie dei transiti di inizio giornata. La parola d’ordine è: successo! Se sei dell’Aquario consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dagli amici dello Zodiaco più lunatici che ci siano, stiamo parlando proprio di voi cari Gemelli! Come vi sentite dopo questo mese di gennaio un po’ ballerino? Possiamo dire che il nervosismo non vi è mancato, ma come sempre avete tenuto testa alle avversità. La vostra creatività nel risolvere ogni problema è pari alla vostra bravura nel cambiare umore da un momento all’altro. Gennaio vi ha messo alla prova, ma l’avete superata! Avete raggiunto nuove consapevolezze, ma volete di più. Consigli: non pretendete di sapere tutto e subito, attendete con maggiore ottimismo gli eventi futuri, tempo al tempo.

Passiamo all’organizzatore dello Zodiaco, l’inimitabile Capricorno! Cosa hai combinato in questo mese? Di tutto! Hai letteralmente fatto faville, anche quando il Sole non era più nella tua orbita, sei riuscito a raggiungere grandi obiettivi. Neanche la Luna Nera ti ha destabilizzato, possiamo dire che hai affrontato egregiamente le avversità con successo. Ad esempio, hai smesso di essere irremovibile, in parte sei diventato più morbido. Consigli: non cambiare rotta, rimani te stesso, ma passa del tempo con chi ami.

Che dire della Bilancia? Hai ricevuto una bella strigliata negli ultimi oroscopi, ma semplicemente perché ti sei impantanata con le tue mani in delle situazioni che non ti hanno avvantaggiato in nessun modo. Sei stata molto capricciosa, ma non possiamo negare che la tua furbizia è la tua arma vincente da sempre, quindi sei stata in grado di fuggire da ciò che ti avrebbe fatto soffrire. Gennaio è stato per te complesso, ma hai capito che l’apparenza non sempre è la soluzione a tutto. Consigli: resta umile, sei più felice.

Oroscopo, Lunedì pessimo per questi 3 segni!

Non ci voleva proprio questa conclusione infelice, avevate preso una bella rotta, ma siete ricaduti nella tela del ragno! La sfortuna vi perseguita cari Toro, Sagittario e Scorpione! Rispettivamente segni di terra, fuoco e acqua, avete una bella giornata che vi aspetta. Bella è un eufemismo, perché davvero dovrete ricaricare le energie, questo weekend non è bastato. Se sei dei Pesci consulta l’Oroscopo perché sei il quarto.

Iniziamo dal Toro, che testardo che sei! Nel vecchio articolo ti avevo trovato tra i primi posti, e con solo un giorno di differenza sei scivolato giù. Cos’è successo? Sei ricaduto nei tuoi errori, perché un segno di terra come te è cocciuto, ma soprattutto troppo attaccato alle sue idee. Ricorda che puoi sbagliarti, e dal mese di gennaio dovresti aver capito proprio questo. Consigli: torna sulla retta via, smettila di essere possessivo e testardo, ma riacquista quell’energia positiva che ti aveva reso più sereno.

Passiamo al Sagittario, questa volta non scoccherai alcuna freccia di ottimismo! Perché non ti basterà essere propositivo. E’ già da un po’ che sei nelle ultime posizioni, ed un motivo ci sarà. Sicuramente è dato dal fatto che ti sei perso nei tuoi viaggi mentali, e non riesci più a trovare la via giusta per la tranquillità. Il nervosismo oggi persiste, peccato che però il mese di gennaio ti aveva reso più responsabile. Consigli: riprendi un po’ di energie, ne hai bisogno soprattutto per ricaricarti, a febbraio l’ottimismo che ti contraddistingue non può assolutamente mancare nella tabella di marcia.

Infine, ma non meno importante c’è spazio per l’enigmatico dello Zodiaco, lo Scorpione. E’ un vero peccato vederti alle ultime posizioni, perché anche tu nei precedenti articoli sei stato nel podio con il ruolo di vincitore, perché ne hai superate tante. Tornerai alla ribalta, questo è certo, ma non farti trasportare dalle noie che ti circolano attorno, sai che ci vuole poco per innervosirti. Consigli: ricorda cosa a gennaio ti ha fatto ottenere il successo, fidarti delle persone che ti amano, e lottare con tanta positività.