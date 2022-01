Regina Elisabetta: solo adesso escono sconcertanti verità

La Regina Elisabetta II è un personaggio molto popolare. Di lei si sa tutto o quasi. Ecco tre verità nascoste che riguardano Sua Maestà

La Regina Elisabetta è pronta a festeggiare il suo Giubileo di Platino. Quest’anno, infatti, sono previste le celebrazioni per il settantesimo anno sul trono di Sua Maestà. Un traguardo inviabile che l’anziana sovrana proverà a festeggiare al meglio, nonostante gli acciacchi degli ultimi tempi. Gli ultimi mesi del 2021 sono stati particolarmente duri per la salute di Elisabetta II.

Lo scorso ottobre c’è stato il ricovero in ospedale a causa di un malore. I medici le hanno consigliato di restare a riposo e di non partecipare a nessun evento pubblico, per evitare di peggiorare la situazione. Elisabetta ha obbedito e non è una cosa che capita spesso. La testardaggine di Queen Elizabeth è nota tra le stanze di corte. Ma il 2021 è iniziato con un tragico evento: la scomparsa del Principe Filippo, avvenuta lo scorso 9 aprile, a poche settimane dal suo centesimo compleanno.

Nonostante tutto, la Regina Elisabetta ha ancora una grande vitalità e sta organizzando i festeggiamenti con il suo staff. Su di lei è stato raccontato quasi tutto. Quasi, appunto. Ci sono alcune curiosità che probabilmente ancora non conosci sulla regina. Oggi te ne racconteremo tre ma nei prossimi giorni troverai su Instanews altre storie che riguardano Elisabetta II.

Regina Elisabetta: verità nascoste escono allo scoperto

Ecco tre curiosità sulla Regina Elisabetta che probabilmente non conoscevi. Almeno fino ad oggi:

La regina possiede una via dello shopping : la Regina Elisabetta possiede numerose proprietà in tutto il Regno Unito. Una di queste include l’intera Regent Street di Londra. Si tratta di una strada molto famosa e gettonata tra i turisti. Circa 7,5 milioni di persone la percorrono ogni anno. Si tratta di una via nata appositamente per lo shopping nel 1819 che ospita tantissimi marchi internazionali. La Regina Elisabetta è proprietaria della strada ma non intasca alcuna percentuale sulle vendite dei negozi;

