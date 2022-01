By

“Basta, ci siamo rotti“: rivolta a Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono sempre più stanchi e impazienti. Ormai sono più di quattro mesi che sono nella Casa più spiata d’Italia e la finale è ancora lontana.

In questi mesi è successo di tutto e alcuni gieffini sono arrivati al punto di saturazione. La maggior parte di loro è d’accordo e la rivolta al Grande Fratello Vip sembra sempre più vicina. Sono stanchi di un determinato comportamento e vogliono cambiare le carte in tavola.

Jessica Selassié è stanca e pensa ad una rivolta al Grande Fratello Vip: “Basta, ci siamo rotti“

Jessica Selassié è la maggiore delle Princesse. E’ una ragazza molto dolce e gentile e in questo periodo sta mostrando anche la sua personalità più forte e schietta.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato a parlare del triangolo Alex-Delia-Soleil con tanto di spiegazione dell’amore libero. Sono varie puntate che il GF Vip prende più di un’ora per affrontare questo argomento e i concorrenti non ce la fanno più.

Tra questi troviamo anche Jessica che, conclusa la puntata, si sfoga con l’amica Sophie Codegoni in sauna. La Selassié non ha più voglia di sentir parlare del triangolo artistico e vuole iniziare una rivolta al Grande Fratello Vip.

“Ora basta, perché lui ha detto ‘Game over’ e spero che sia un game over. Lo spero” confessa Jessica palesemente piena da questa situazione e aggiunge: “Sennò ti giuro, sarebbe da metterci tutti d’accordo che se iniziano a parlare di loro tre, ci alziamo e ce ne andiamo in camera“.

“Amo, rivolta” propone la maggiore delle Selassiè all’amica. Non ha più voglia di sentir parlare delle solite cose e dare spazio a persone che non sono nemmeno più nella Casa.

“Mi sono rotta i co***i di sentire sempre la solita pippona del triangolo, poi marito e moglie che non capiscono e lui ‘Fidati di me, fidati di me’ e lei ‘Non lo so! L’anello mi traballa’ ” conclude Jessica esausta ridendo con Sophie.

La gieffina non è l’unica a pensarla così. Anche Barù, Davide Silvestri e Lulù hanno detto le stesse parole sul triangolo artistico.

I concorrenti del Grande Fratello Vip stanno pensando ad una rivolta e anche la maggior parte del pubblico è d’accordo. Continuare a parlare di questo tema diverte solo Alex Belli che in realtà si sta solo scavando la fossa da solo il che, per me, è un piacere. Ma adesso il programma sta diventando veramente noioso se si continua ad affrontare sempre lo stesso tema senza venire a capo di nulla