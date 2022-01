Manila Nazzaro crolla e piange al GF Vip: l’amaro sfogo in diretta

Gf Vip, momento di sconforto per Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia, dopo l’aperitivo del giovedì, si è nascosta nella stanza blu in lacrime

Un momento difficile per Manila Nazzaro, che da quando è nella casa del GF Vip (dalla prima puntata, lo sorso settembre) sta vivendo il periodo più complesso. L’ex miss Italia ha perso delle certezze e dei riferimenti, come delle amicizie speciali.

Come quella di Carmen Russo, e non solo. Convive con la nostalgia dell’amato marito Lorenzo Amoruso, e a completare l’opera ci si è messo il litigio inaspettato con Soleil Sorge. Le due hanno provato a chiarirsi, ma qualcosa sembra essersi interrotto. Giovedì, dopo il consueto aperitivo, la dolce Manila ha avuto un crollo.

GF Vip, Manila Nazzaro delusa e amareggiata: piange in silenzio

Si è rifugiata all’interno della stanza blu in lacrime, da sola. Solo dopo qualche minuto i suoi compagni hanno provato a consolarla e l’hanno fatta sfogare in un pianto liberatorio. Manila si è detta molto affranta, in particolare perché sente che Katia e Soleil si sono allontanate da lei dopo l’ingresso nella casa di Delia Duran.

La Nazzaro sente più freddezza nei suoi confronti e questo la fa stare male. Come detto, pesa molto la battuta che Soleil le ha fatto.

Le parole della Sorge hanno ferito Manila. Adesso l’ex Miss Italia si sente stanca di sentirsi sempre attaccate e giudicata. “Quando non c’è più stima, per me non vale più niente”, ha detto amareggiata.