Disordine in casa? I trucchi per liberarsene senza sforzi

Qualcuno ha detto disordine? Ebbene sì, il fine settimana a volte si fanno i conti con i panni e gli oggetti accumulati durante gli altri giorni. Riuscire ad essere ordinati in ogni momento è difficile, specialmente per chi esige la casa impeccabile. Non temete, se siete smemorini come me, vi svelo un segreto infallibile.

E’ chiaro che a nessuno piace sguazzare tra cianfrusaglie e vestiti appallottolati come se fosse una discarica, ma può capitare di avere la casa un po’ in disordine. Siamo spesso impegnati con le varie incombenze quotidiane, sia dentro che fuori casa, dove lo si può trovare il tempo con tutto il tran tran giornaliero? La soluzione c’è ed è a portata di mano, dovrete solo apportare degli accorgimenti facili e veloci.

L’immagine sicuramente rende l’idea! Tra un oggetto e l’altro, basta davvero poco per avere la casa sottosopra. E’ come se i vestiti, gli oggetti, e qualsiasi altro aggeggio, si quadruplicassero alla velocità della luce, aumentando il volume della loro massa indefinita. Quanti si ritrovano così la Domenica? Non temete, ho la soluzione.

Se pensate che mettere a posto da soli sia impossibile, vi sbagliate. Se c’è il rimedio infallibile per piegare le lenzuola da soli, non preoccupatevi perché è lo stesso anche con un disordine del genere.

Allora, che state aspettando? Rimboccatevi le maniche, ecco il segreto!

Disordine in casa? Non temere, ecco la soluzione!

Quello che è certo è che per ora, oltre che con il disordine, si combatte con il freddo. Forse, è per questo che si accumulano gli oggetti, per rendere l’abitazione più confortevole! Al di là dell’ironia, c’è un metodo pratico e veloce per rendere la casa più calda, basta solo apportare dei basilari e semplici accorgimenti. Infatti, potrete fare lo stesso per eliminare il caos e fare spazio all’ordine, magari facendone un po’ nella vostra vita eliminando il superfluo!

La prima cosa da fare è osservare la scena del crimine, il vostro per avere fatto disordine. Cosa vi serve o cosa no? Una volta visti gli oggetti, agite il prima possibile conservando quelli che vi sono utili, e mettendo da parte quelli che proprio non hanno più alcuna funzione per voi.

Per rendere tutto più pratico, prendete una scatola e mettete tutte le cianfrusaglie che non usate più qui dentro, così una volta finito questo lavoro li avrete concentrati in un solo punto e non sparsi per la casa. Una volta visionati, gettateli negli appositi contenitori se si tratta di carta, plastica e cartone, la vostra casa e l’ambiente ringrazieranno.

Passate all’armadio e ai cassetti, com’è la situazione? Prendete ciò che deve essere messo a lavare o se davvero non lo indossate più, perché non metterlo a disposizione di chi ne ha davvero bisogno? I capi di seconda mano stanno diventando la nuova moda del momento anche per chi vorrebbe soltanto rinnovare il guardaroba. Il vostro armadio e persone che comprano vintage, vi ringrazieranno!

Un altro tasto dolente sono carte e scartoffie, fate attenzione. Perché tra i documenti potrebbero essercene di importanti per il vostro lavoro e incombenze, guardate e visionate con cura e il resto gettatelo via. La carta fa volume!

Infine, è bene che sappiate che queste sono nozioni pratiche che possono rendere le attività di cura della casa, più meccaniche e pratiche. Un consiglio è quello di fare piccole operazioni quotidiane. Magari un giorno dedicarsi alla carta, e un altro agli oggetti in soggiorno, e un altro ancora ai vestiti.

Fare tutto in un giorno è massacrante, ma suddividendo tutto in ordine e con buona lena, sogni cosa tornerà al suo posto!