“Voglio un figlio”: l’amatissima showgirl ritrova l’amore dopo l’addio al marito

È passato oltre un anno dalla loro scelta di separarsi. Per la prima volta la showgirl ne parla a Verissimo, con un’inaspettata confessione

Una bellissima notizia che arriva proprio da lei, nonostante la separazione dal marito. E’ passato più di un anno da quando l’amatissima showgirl ha deciso di dire addio al marito, eppure la sua voglia di innamorarsi non è passata. Ne ha parlato a Verissimo, dove Silvia Toffanin l’ha ospitata per farsi raccontare la sua nuova vita dopo la clamorosa separazione dal marito, altrettanto famoso come lei.

I due si sono sposati in Sardegna e hanno avuto un figlio, Maddox, che oggi ha 8 anni. Tuttavia, nella coppia sono arrivati numerosi problemi di cui si è vociferato spesso, e purtroppo i due non hanno resistito. Si sono lasciati, anche se lei ha spiegato: “Non me l’aspettavo, ma è stata una mia scelta. Ho sperato di fare il possibile ma le cose non sono andate come speravo”, ha detto. La showgirl ha ammesso di aver sofferto molto, perché l’amore resta sempre dentro.

La showgirl è innamorata: confessa di volere un figlio

“Ho sofferto tanto, non l’ho vissuta meglio. Come un colpo basso che non ho saputo gestire al meglio”. Lei è Melissa Satta, che ha parlato dell’ex marito Kevin Prince Boateng. “Siamo lontani, perché io sono a Milano e lui gioca a Berlino, ma nostro figlio è il nostro obiettivo comune”.

Intanto, l’ex marito si è fidanzato con la modella Valentina Fradegrada, mentre la Satta è tornata a essere felice. Si è fidanzata con Mattia Rivetti, imprenditore di 34 anni. Un uomo che non ama il mondo dello spettacolo e del gossip.

“Ho trovato una persona molto diversa da ciò che avevo in passato, e sono contenta”. E ora già guarda al futuro: “Mi chiede quando ci sposiamo, ma il matrimonio non è una mia priorità. Ma mi piacerebbe avere un secondo figlio e mettere su una famiglia”.