Il talent show di Maria de Filippi vive attimi di panico. L’indiscrezione viene confermata. Salta tutto, cosa farà Maria adesso?

Si è fatto un gran parlare della mancata registrazione della puntata di Amici che andrà in onda oggi, domenica 30 gennaio 2022. La registrazione è saltata all’ultimo momento, quando il pubblico in studio era pronto ad arrivare. Tutto si è fermato per motivi che non sono stati chiariti, ma di certo la registrazione non c’è stata.

Si parla di un rinvio, ma a data da destinarsi e con la nuova programmazione della registrazione che non è stata ancora fissata. Si sono rincorse varie voci e dalla produzione non sono arrivate notizie ufficiali, ma a quanto pare c’entra il Covid. Alcuni “rumours” circolati sui social, avevano parlato di tre alunni positivi. Di conseguenza si è dovuto fermare tutto. Poi si è aggiunta la voce che ad essere positivi non erano i giovani concorrenti ma tre ballerini professionisti del reality di Canale 5.

Amici, risolto il giallo della registrazione saltata: c’entra il Covid-19

E proprio questa voce, alla fine, ha trovato riscontri anche da parte di fonti autorevoli. Come quella di Dagospia, il giornale online di Roberto D’Agostino, che si dice certo che la versione reale è quella dei ballerini professionisti.

Sono loro, ma il numero degli infetti è imprecisato, ad essere stati contagiati e ad aver impedito la registrazione. Cosa succederà quindi oggi? L’appuntamento su Canale 5 resta confermato.

Perché, proprio come afferma Dagospia, oggi andrà in onda uno speciale con montaggio e senza studio causa Covid di alcuni ballerini professionisti. Giallo risolto, quindi, ma c’è attesa per capire quando potrà esserci la puntata che è stata rinviata oggi.