Paura al GF Vip per la vippona, l’allarme sul web: “Non mangia più”

Paura al GF Vip per una vippona e la sua alimentazione. Il popolo del web lancia il preoccupante allarme: “Non mangia più”.

Al popolo del web che segue la diretta del GF Vip ventiquattro ore su ventiquattro non sfugge niente. Nelle scorse ore, così, alcuni utenti hanno lanciato l’allarme per la salute di una concorrente che non starebbe seguendo un’alimentazione sana. Secondo alcuni utenti di Twitter, la vippona non starebbe mangiando come dovrebbe e i tweet sull’argomento sono davvero tanti.

Il reality show, in onda da quasi cinque mesi, è sempre più seguito sia in tv che sui social. Su Twitter, in particolare, gli utenti sono molto attenti a ciò che accade nella casa più famosa d’Italia. Oltre a notare feeling particolari tra gli inquilini, gli utenti notano anche il malessere dei concorrenti ed è ciò che starebbe accadendo con una vippona, in casa dallo scorso settembre.

GF Vip, il popolo del web lancia l’allarme per la salute di una vippona

Dopo cinque mesi, per il pubblico, i concorrenti del Grande Fratello Vip sono diventati parte di una famiglia. C’è chi piange e si commuove di fronte all’immenso amore nato tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè; chi si diverte nel vedere le interazioni tra Giucas Casella e Kabir Bedi e chi osserva anche le abitudini alimentari dei concorrenti. Nelle scorse ore, così, gli utenti, attraverso una serie di tweet, hanno esposto la propria preoccupazione per Sophie Codegoni.

Sophie Codegoni, nelle scorse settimane, aveva svelato la sua dieta nel corso di una conversazione con altri concorrenti. “Per chi fosse perso il discorso di Sophie sulla sua alimentazione ha detto che fa solo un pasto al giorno” – aveva scritto un utente su Twitter come si legge su Mezzokilo.it “Mangia la pasta ogni 6 mesi, no carbodraiti e a volte fa digiuni di due giorni in cui mangia al massimo un biscotto per buttare giù un chilo/un chilo e mezzo”, aveva aggiunto.

Nelle scorse ore, gli utenti di Twitter sono tornati a parlare dell’alimentazione della Codegoni che sembrerebbe non mangiare abbastanza.

“Ultimamente Sophie sta avendo dei problemini legati al cibo. Mangia poco e tanto altro..”, ha scritto un utente come potete leggere qui in basso.

Ultimamente Sophie sta avendo dei problemini legati al cibo.

Mangia poco e tanto altro.. Soleil (non solo) ha capito qualcosina e le è stata accanto anche con piccoli gesti.

“È da giorni che lo dico. Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno. A me onestamente preoccupa”, ha aggiunto un altro.



Quella degli utenti sarà solo un’ipotesi? Alfonso Signorini indagherà? Lo scopriremo nei prossimi giorni.