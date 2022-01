Arisa, arriva la svolta: non solo musica, ecco dove la vedremo

Per Arisa non solo musica: arriva la svolta per la cantante

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantante e vincitrice della 59esima edizione del Festival di Sanremo nelle “Nuove Proposte” con il suo singolo Sincerità.

Da quel momento, Arisa si è fatta conoscere a 360 gradi. L’abbiamo vista nelle vesti di giudice ad Amici, come ballerina a Ballando con le stelle, ma ecco che arriva un’altra svolta. La cantante ha ricevuto un altro incarico e vediamo insieme dove la vedremo

Arisa, arriva la svolta: pronta per Il Cantante Mascherato

Arisa ha appena concluso e vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci.

Sembra proprio che la cantante e la conduttrice si ritroveranno a lavorare insieme molto presto. Infatti, Arisa è stata invitata a fare il giudice nel programma Il Cantante Mascherato.

In questo format firmato Rai dodici Vip sono mascherati per non essere riconosciuti e si esibiscono in delle prove di canto. Solo quando il concorrente verrà eliminato potrai scoprire chi si cela dietro la maschera.

Il Cantante Mascherato tornerà con la sua terza edizione dopo la conclusione del Festival di Sanremo. Ad annunciare la presenza di Arisa ci pensa la conduttrice Milly Carlucci ospite a Da Noi a Ruota Libera.

“Arisa, oltre ad essere un’artista che mi fa impazzire per la sua creatività e imprevedibilità, è di una curiosità e di un acume incredibile” dice Milly e rivela la svolta: “Su queste caratteristiche contro per stanare le maschere. Non vedo l’ora“.

Ecco che per la cantante arriva una nuova grande proposta anche se era nota da fine estate. Infatti, il portale Dagospia aveva ipotizzato che Arisa avrebbe preso parte sia a Ballando con le Stelle che a Il Cantante Mascherato prendendo un pacchetto completo dalla Rai.

“Come Dagoanticipato, Arisa sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, un nome voluto con forza da Milly Carlucci che la corteggiava da maggio scorso. Per lei un cachet importante, per superare l’ostacolo economico c’è chi ipotizza la presenza di un pacchetto che prevedrebbe una presenza in giuria a Il Cantante Mascherato, dove ha già partecipato come concorrente” si legge sul portale.

Ma chi avrà al suo fianco Arisa in giuria? Si troverà insieme a Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Caterina Bolivo. Si parlava anche della presenza di Costantino Della Gherardesca e Patty Pravo, ma la Rai ha richiesto solo quattro giudici.

La giuria si troverà di fronte nella nuova edizione dodici maschere: lumaca, pinguino, camaleonte, medusa, aquila, volpe, gallina, cavalluccio marino, pesce rosso, pastore maremmano, sole e luna e drago.

Arisa è ufficialmente il quarto giudice del Cantante Mascherato

Questa è una nuova svolta per la bravissima Arisa. Ogni anno scopre delle carte nuove della sua personalità e nuove proposte sono dietro l’angolo