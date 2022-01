By

Bomba clamorosa: Belen Rodríguez e Stefano De Martino di nuovo insieme?

Belen Rodríguez è sempre al centro del gossip e nelle ultime settimane si parla di un ritorno di fiamma tra la modella argentina e l’ex marito e conduttore Stefano De Martino.

I due si sono conosciuti quando il ragazzo era fidanzato con la cantante e compagna Emma Marrone conosciuta durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi. Per loro è stato un colpo di fulmine e dopo poco il ballerina ha lasciato Emma.

Belen e Stefano si fidanzati e dopo poco nasce anche il loro bambino, Santiago. La loro storia d’amore va a gonfie vele fino al 2015, momento in cui arriva l’annuncio della separazione.

La modella argentina inizia poi a frequentare Andrea Iannone, pilota di Moto GP, mentre De Martino non ufficializza nessuna frequentazione e non viene mai paparazzato in dolce compagnia.

Ma ecco che la modella e Stefano ci riprovano e si rimettono insieme durante il periodo del rimo lockdown di marzo 2020. Il tentativo è vano e la coppia si divide nuovamente.

Nelle ultime settimane, però, si parla di un riavvicinamento tra i due e sempre più rumors confermano che Belen e Stefano siano tornati insieme.

Belen Rodríguez è da poco uscita dalla relazione con l’hair-stylist Antonino Spinalbese. La loro storia è durata quasi un anno e dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. Nonostante la scelta di avere una bambina insieme, i due hanno deciso di lasciarsi poco dopo la sua nascita nonostante il motivo non sia ancora noto.

Ecco che la modella argentina decide di prendersi una settimana di relax in compagnia di una sua amica di vecchia data. Al rientro, indovinate chi va a prendere la bella Belen all’aeroporto? L’ex marito Stefano De Martino.

Inizialmente si pensava che il ragazzo fosse andato a riprendere la Rodríguez per poi portarla da loro figlio Santiago. Invece, sempre più indiscrezioni confermano un riavvicinamento.

La bella modella scrive queste parole sul suo profilo Instagram nelle scorse giornate: “E’ bellissimo riconoscere che ci sono persone con la quale diventare migliori, eppure nonostante questo, è importante non perdere di vista noi stessi, la nostra forza, la nostra unicità, i nostri sogni e la nostra speciale natura“.

“Non è tardi per riprendere quel sogno” conclude Belen. Che quel sogno non sia proprio un riavvicinamento con Stefano? Potrebbe esserlo!

Ma ecco che spuntano altre indiscrezioni sulla coppia durante la puntata di venerdì 28 gennaio di Mattino Cinque. A parlare è il paparazzo Andrea Alajmo che ha rivelato che Belen si sta frequentando con due uomini.

Uno è l’attore Michele Morrone con cui è stata vista più di un mese fa in un ristorante di Milano e l’altro è proprio De Martino.

Andrea rivela che mamma e papà di Santiago “si sono visti anche due notti fa” e svela di averli visti uscire da un hotel. “Si vedono in albergo” rivela il paparazzo.

Federica Panicucci ironizza dicendo che ci vorrebbe un taccuino per seguire tutte le mosse di Belen e esordisce così: “Hanno una vita molto attiva“.

Belen è sicuramente il personaggio pubblico che fa più discutere nel mondo del gossip. Ci vorrebbe veramente un taccuino, ma sarebbe anche bellissimo che finalmente la modella abbia ritrovato la propria serenità tornando insieme con Stefano De Martino. La bomba clamorosa è uscita allo scoperto e spero tanto che siano tutte notizie fondate