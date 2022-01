Belen Rodriguez radiosa dopo l’addio a Spinalbese: le sue parole svelano tutto

Belen Rodriguez dopo l’addio ad Antonino Spinalbese appare più radiosa che mai: le sue parole confermano ogni cosa.

Belen Rodriguez sta vivendo senza alcun dubbio uno dei periodi più intensi della sua vita. Per la bella modella argentina lo scorso anno è stato senza dubbio ricco di colpi di scena. Il tutto è iniziato che sembrava avesse trovato l’amore al fianco di Antonino Spinalbese. La conduttrice di Tu sì que vales, durante il corso di varie interviste, lo aveva definito “la sua persona”. Colui che era riuscito a farle tornare il sorriso. Tant’è che dal loro amore è nata anche Luna Marie, la sua secondogenita.

Le cose purtroppo non sono proseguite come speravano, in quanto il loro amore dopo qualche tempo è giunto al capolinea. La Rodriguez non si è mai sbilanciata sui motivi dell’addio e ha confermato la fine della loro relazione, attraverso un botta e risposta con suo figlio Santiago, soltanto qualche tempo dopo l’uscita dell’indiscrezione.

Ora Belen Rodriguez è single, anche se recenti indiscrezioni la vedrebbero di nuovo al fianco di Stefano De Martino, e sui social appare più radiosa che mai.

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo l’addio ad Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez sui social ha deciso di rompere il silenzio dopo la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese. La bella modella argentina ha scelto di caricare sul suo profilo Instagram una breve clip in cui appare più bella e felice che mai. Le parole utilizzate per accompagnare questo video non lasciano spazio ad alcun dubbio, confermando che in questo momento della sua vita sta decisamente bene così da single.

Anche se sempre di più circolano voci di un suo ipotetico ritorno di fiamma con il conduttore Stefano De Martino, con cui aveva scelto di unirsi in matrimonio e dalla loro unione è nata il primo figlio Santiago.

“Scelgo la felicità” ha scritto la bella modella argentina sul suo profilo Instagram, rendendo chiara qual è la sua posizione e il suo desiderio in questo nuovo anno. Anno che ancora una volta l’ha vista al centro della cronaca rosa a causa dei presunti scoop legati alla sua vita sentimentale, ma la Rodriguez, da vera donna argentina, è forte e passionale e siamo sicuri che riuscirà ad affrontare il tutto con la solita grinta di sempre.

Belen Rodriguez senza Antonino Spinalbese appare più radiosa e felice che mai. Segno che al momento è riuscita a trovare una certa stabilità.