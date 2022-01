Siamo a Lunedì, ma ci stiamo preparando per l’evento più atteso dell’inizio dell’anno: sta arrivando Sanremo! E con il Festival della canzone italiana non possono che affiorare una serie di ricordi che hanno fatto la storia, quella della televisiva che più ci rappresenta. Con l’attesa delle canzoni in gara, ricordate qualche vecchio volto? Perché è incredibile la rivelazione di oggi.

Essere sempre in auge non è facile, specialmente quando il tempo passa e le mode cambiano, ma una direzione si deve pur intraprendere. I personaggi del mondo dello spettacolo lo sanno, specialmente quando diventano delle icone. Stiamo parlando di una valletta che a Sanremo ha dato un grande contributo, ma non solo. Nel corso degli anni, la sua carriera ha vissuto una grande ascesa, e oggi a poco dall’inizio della kermesse di Rai 1, non possiamo non ricordarla.

Fare un piccolo salto nel passato è doveroso, specialmente quando si ha a che fare con un Festival famoso in tutto il mondo e che a livello storico e culturale per il nostro Paese è una vera garanzia. Si parla di Sanremo, e di vecchie glorie, che non sono mai tramontate, diventando delle icone indiscusse di moda e stile.

Lo stesso nome di Raimondo Vianello è quello che per eccellenza spicca, un professionista d’altri tempi che ha regalato momenti di grande televisione. Oltre alla protagonista di oggi però, si ricorda una delle vallette più amate del Festival, perché dopo la sua partecipazione la vita non è stata più la stessa, ha rivoluzionato tutto.

Così, tra rivoluzioni e progressioni, non possiamo non citare questa professionista del mondo della moda, perché è davvero un colpo d’occhio!

Sanremo 2022 è alla porte, ricordate la valletta storica?

Diciamo che negli ultimi anni il Festival della canzone italiana è cambiato un bel po’. Con la nuova conduzione, senza dubbio è diventato un format e una competizione con delle caratteristiche diverse, sicuramente c’è maggiore modernità. Tra le scelte, salta fuori la decisione finale di Amadeus su Fiorello, come sarebbe Sanremo senza questo mitico duo? Lo stesso che ha cercato Bugo e che ci ha donato delle serate gioiose, quando la pandemia non era neanche nei nostri sogni. Celebrare i tempi passati, non è mai sbagliato!

Ecco perché parliamo della bellissima Eva Herzigova! La modella è stata una delle vallette storiche che hanno accompagnato personaggi fondamentali per la televisione italiana durante Sanremo, appunto il sopra citato Raimondo Vianello. Ma che fine ha fatto?

Fare la valletta le ha permesso di lanciare la sua carriera, raggiungendo grandi traguardi. Perché ha continuato a sfilare dimostrando tutta la sua professionalità e fascino. E oggi? Nella foto sopra è possibile intravedere due fasi diverse della sua vita, ma la donna resta sempre meravigliosa!

Con i suoi 47 anni portati meravigliosamente, è stata un’icona di stile per gli anni Novanta. Dopo aver vinto un concorso a Praga, in giovane età, si trasferisce a Parigi e da lì nel 1989, passano solo 3 anni per cavalcare il palco dell’Ariston.

Ha vissuto storie d’amore importanti, basta citare attori come Leonardo di Caprio e calciatori come Filippo Inzaghi, ma è con l’imprenditore torinese Gregorio Marsiaj che ha tre bellissimi figli, Edward, Philip e George.

Insomma, per lei il tempo sembra essersi fermato, anzi è ancora più bella, con la sua esperienza accumulata. La modella ha dato del filo da torcere agli anni che passano, dimostrando che si può stare bene con sé stessi ad ogni età.