Lutto per Fedez, struggente addio sui social: “Ciao guerriera”

Lutto per Fedez: l’artista annuncia la grave perdita con un messaggio su Instagram condividendo il proprio dolore.

Grande dolore per Fedez che ha detto addio alla zia che l’ha cresciuto e alla quale era particolarmente legato. Con due storie pubblicate su Instagram, Federico Lucia ha detto addio alla zia scrivendole una bellissima e toccante dedica con cui l’ha ringraziata per tutto ciò che ha fatto per lei. Una grave perdita per tutta la famiglia dell’artista.

Il marito di Chiara Ferragni ha anche ringraziato tutti i medici che, in questi mesi, hanno curato la zia provando ad aiutarla. Un lungo ed emozionante messaggio quello scritto da Fedez.

Fedez dice addio alla zia: “Per te ero il figlio che non hai mai avuto”

Non nasconde il proprio dolore per la perdita della zia, ma sceglie di condividerlo sui social con una dedica pubblica ricca d’amore e d’affetto per una persona che è stata fondamentale per la sua vita.

“Mi hai cresciuto durante la mia infanzia, per te ero il figlio che non hai mai avuto. Hai affrontato per 20 anni una battaglia contro un grande male senza mai piegarti. Quando ci hanno detto della tua positività al Covid in cuor mio sapevo che sarebbe stato troppo anche per te. Voglio convincermi che tu sia riuscita a trovare la pace che questa vita ingiustamente non ti ha mai voluto dare. Ciao guerriera, ciao zia”.

In un altro post, il cantante ha voluto ringraziare tutto il personale medico che, negli ultimi mesi, ha curato la zia provando a salvarle la vita.

“Grazie a tutti i medici e infermieri del reparto di pneumologia dell’ospedale San Paolo. Grazie per avervi provato fino all’ultimo ma soprattutto grazie per la grande umanità”, ha scritto.

E’ un momento di grande dolore per i Ferragnez che stanno affrontando il momento in famiglia. Proprio dalla famiglia riceveranno presto una gioia con la nascita del primo nipotino, figlio di Francesca Ferragni, sorella di Chiara, che aspetta un bambino dal compagno e che farà compagnia ai cuginetti Leone e Vittoria.