Crollo emotivo al GF Vip prima della diretta: il motivo è profondo

Crollo emotivo al GF Vip 2021 prima della puntata: la regia censura tutto. Il motivo del momento difficicile della vippona è profondo.

Poche ore prima della nuova puntata del GF Vip 2021, una concorrente ha avuto un crollo emotivo importante che la regia ha censurato. Apparentemente, la discussione è stata scatenata dalla scelta delle lenzuola, ma la causa del crollo è molto più profondo come hanno capito Miriana Trevisan e Manila Nazzaro che hanno aiutato la vippona dandole il loro sostegno.

Dopo quasi cinque mesi di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, le mancanze sono davvero tante. A pesare è l’assenza degli affetti veri e l’impossibilità di poter ricevere notizie e, così, poche ore prima del collegamento con lo studio di Alfonso Signorini è scoppiata la discussione che ha portato la vippona ad un crollo emotivo fatto di lacrime e urla.

Crollo per Lulù Selassiè prima della puntata del GF Vip: il motivo

Il crollo emotivo ha colpito Lulù Selassiè che, dopo aver visto il letto di Sophie Codegoni con le lenzuola preferite di Manuel Bortuzzo, Lulù ha chiesto all’amica di poterle avere. La Codegoni, però, aveva già rifatto il letto e, non andandole di rifarlo, le ha detto che l’avrebbe dovuto rifare lei per prenderle. E’ scoppiata così una discussione nel corso della quale Lulù ha tirato fuori il proprio malessere per l’accaduto.

Tra urla e lacrime, tra Lulù e Sophie sono volate parole forti. A piangere, tra le due, è stata proprio Lulù che ha poi ammesso di sentirsi profondamente sola. “Senza Manuel mi sento sola. Io ci sono sempre quando una persona sta male, ma non è la stessa cosa se sto male io. Ieri ti ho raggiunta in piscina e mi sono sentita il quinto incomodo perchè da una parte c’eri tu con Soleil e dall’altra Gianmaria e Alessandro”, ha detto Lulù parlando con Sophie non trattenendo le lacrime.

In camera, poi, ha aggiunto: “Qui ognuno si fa i caz*i suoi, ma io non rientro in nessuno dei questi caz*i. Fino a mezz’ora fa ero a piangere con lei sotto le coperte per Manuel e un altro motivo e lei lo sa”.

La mancanza di Manuel e il recente compleanno del padre che Lulù non vede da tempo, hanno fatto crollare la principessa che è stata consolata da Miriana e Manila che si sono rese conto del momento difficile che sta affrontando.