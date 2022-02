GF Vip, Gianmaria abbandona: la frecciata di Sophie non passa inosservata

Al GF Vip questa sera abbiamo assistito all’addio di Gianmaria Antinolfi e non sono mancate le frecciate di Sophie Codegoni.

Al GF Vip, come annunciato durante la diretta di venerdì scorso, Alfonso Signorini ha dovuto chiedere al suo concorrente Gianmaria Antinolfi se avesse deciso di terminare o meno il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, considerato che da qualche tempo manifestava la volontà di voler e dover tornare alla sua vita di sempre nel mondo reale.

Ebbene il bell’imprenditore partenopeo ha ammesso di voler terminare la sua presenza all’interno del programma, in quanto ci sono alcuni impegni lavorativi che nonostante tutto non può più rimanere e per questo motivo ha varcato la famosa soglia rossa. Per questo motivo ha ufficializzato il suo addio ma prima di lasciare il tutto non è mancata qualche frecciata da parte della sua ex fidanzata Sophie Codegoni.

Sophie Coegoni punzecchia Gianmaria Antinfoli al GF Vip prima dell’addio

Sophie Codegoni, non appena è venuta a conoscenza della decisione di Gianmaria Antinolfi, non ha potuto fare a meno di lanciargli una stoccata. Stoccata che è stata seguita anche da una di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, che in maniera bonaria, se vogliamo, hanno voluto dargli un ultimo saluto ricordando le promesse che è solito fare alle donne di cui si è invaghito durante il suo percorso al Grande Fratello Vip.

“Salutami la Torre Eiffel” ha esclamato l’ex tronista di Uomini e Donne e alle sue parole sono seguite, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, anche quelle di Soleil e di Katia, che hanno fatto altri riferimenti alla Francia come al mangiare tanti buoni croissant e le baghette calde. Ma per quale motivo hanno punzecchiato l’imprenditore in questo modo?

Gianmaria Antinolfi al GF Vip è stato preso in giro durante il suo percorso nella casa perchè era solito promettere alla sua fiamma di turno di poterla in un romantico viaggio a Parigi e per questo motivo non potevano che salutarlo in questo modo, considerando che probabilmente si ricongiungerà a Federica Calemme, che ha abbandonato la casa durante la diretta di venerdì scorso.