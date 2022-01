La vita di ogni essere umano è imprevedibile, ma l’essenza resta la stessa: siamo imperfetti. Senza filtri e maschere, l’ex protagonista del format più seguito di nei pomeriggi di Canale 5, Uomini e Donne, confessa il dramma che ha cambiato la sua vita. Coraggio, forza, fragilità e rinascita, un percorso da non dimenticare.

Non dimenticare significa dare il giusto valore al vissuto di ognuno di noi. Raccontare quanto accaduto non significa ricadere nelle proprie debolezze, ma prendere la forza che abbiamo per elaborare il dolore e dare una nuova direzione a questo sentimento. Soffrire è dura, ma è anche quella molla che spesso permette di riprendere in mano la propria vita, e ricominciare meglio di prima. L’ex stella di Uomini e Donne è indimenticabile per i fan, ma ha vissuto un dramma terribile. Ha deciso di raccontare tutto con lo scopo di dare speranza, energia e tenacia a chi vive lo stesso. C’è sempre un motivo per splendere.

Un teschio è un’immagine forte, ma è il simbolo più azzeccato per parlare del tema di oggi. E’ al tempo stesso la rappresentazione del prosciugamento vitale e della mente umana. Due facce della stessa medaglia: morte e rinascita. Il percorso dell’ex volto di Uomini e Donne non potrebbe essere raccontato meglio, anzi ci pensa lei con una testimonianza da pelle d’oca. Nuda e cruda, rivela l’essenza di un dramma difficile da superare, ma di una ripresa che ha il sapore della vittoria.

Nello specifico, non è stata l’unica a rivelare i dettagli di un dolore simile, anche un’attrice molto amata ha vissuto un dramma di questo tipo, dando un contributo importante alla sensibilizzazione del tema.

Con la grinta e la musica nelle vene, la protagonista di oggi ci regala un momento commuovente, ma la sua forza è di grande esempio. Questo accade quando gli influencer hanno a cuore i messaggi che condividono.

Uomini e Donne, dietro l’amore, la verità del dolore

L’ex protagonista di Uomini e Donne affronta un tema che ancora oggi è considerato un tabù. Il cibo è da sempre fonte di dilemmi per chi non riesce a vivere serenamente un rapporto sano con il proprio corpo. Infatti, ogni storia ha il suo perché e i suoi obiettivi, nel caso del dramma di Gerry Scotti è stato un toccasana perdere peso, ma il suo era un problema di salute totalmente differente rispetto a quello dell’influencer di oggi. Racconta con tutto il cuore il dolore che l’ha fatta quasi morire, ma dal fondo è tornata in superficie più splendida che mai.

In tutta la sua bellezza, fatta di occhi grandi e pelle d’inchiostro, la protagonista di cui parleremo oggi è Valentina Dallari! L’influencer ha un grande seguito nei social media, perché dopo la fine della sua partecipazione a Uomini e Donne, è diventata un personaggio molto seguito ed amato.

E’ il salotto di Verissimo condotto dalla conduttrice più accogliente e sensibile che esista, Silvia Toffanin ad ascoltare le parole della giovane influencer che ha da poco lanciato il suo secondo libro, Uroboro. Viaggio eterno nelle crepe dell’anima.

Racconta come è diventata una Dj affermata, ma qualcosa nel corso del tempo l’ha fatta scivolare in un baratro terribile. All’inizio neanche si era resa conto di come il suo corpo avesse preso il controllo della sua mente in relazione al cibo. Ha perso peso fino ad arrivare a 37 kg, e lei è molto alta.

La forza mentale e quella fisica erano connesse, ma erano proprio queste a mancargli, tanto che non riusciva neanche a tenere le buste della spesa in mano. Un gesto comune, ma che le sembrava impossibile. La frustrazione ha fatto irruzione nelle sue insicurezze, e lo sconforto le ha fatto vivere il periodo più brutto della sua vita. Confessa qual è la consapevolezza raggiunta adesso, dopo la rinascita:

“Rimane un’ombra di insicurezza. Però ho capito che non era un problema di cibo, ma interiore. A forza di fare terapia ho imparato a riconoscere i pensieri tossici e a tenerli a bada. Io non mi reputo quasi mai all’altezza delle sfide, anche se poi in realtà manco ci credo io evidentemente perché le ho sempre portate a termine le cose.”

E’ un messaggio di estrema importanza, perché permette di comprendere che quando si parla di disturbi alimentari si ha a che fare con qualcosa di più profondo, con traumi interiori che bloccano l’esistenza di una persona.

La sorella, che di professione fa l’infermiera, è riuscita ad aiutare la deejay bolognese. La rinascita l’ha ottenuta con le sue forze, ma senza dubbio una persona cara al proprio fianco, oltre al percorso psicologico con un professionista, è stata una manna dal cielo.

L’amore non si insegna, lo si vive. Quello degli altri fa tanto, ma se in primis non si ama sé stessi, non si può andare lontano. Confessa anche si essere single e felice, e con l’uscita del suo libro è più contenta che mai, perché ha dato spazio ad un argomento che tocca nel profondo la nostra società. Le sue lacrime, sono di forza, perché è una guerriera che è arrivata lontano.