Grave lutto nel cinema: l’amatissimo attore muore a soli 31 anni

Gravissimo lutto nel cinema per la morte improvvisa di un attore amatissimo dal pubblico: l’artista è deceduto a soli 31 anni.

Il mondo del cinema è letteralmente sotto choc per la tragica notizia di un attore giovanissimo e molto amato dal pubblico per il ruolo ricoperto in una delle serie tv più affascinanti e famose degli ultimi anni. Una scomparsa tragica che, in poche ore, ha sconvolto il mondo e i fan dell’artista.

La notizia della morte dell’attore si è diffusa poche ore facendo il giro del web in pochissimo tempo. Tuttavia, pare che l’attore sia venuto a mancare negli scorsi giorni.

Gravissimo lutto nel mondo del cinema: morto l’attore della serie The Walking Dead

A perdere la vita a soli 31 anni è stato Moses J. Moseley, attore di diverse serie tv, ma che aveva conquistato il cuore del pubblico recitando in The Walking Dead sconvolgendo tutti i fan della serie suddetta in cui interpretava Mike, uno degli zombi domestici di Michonne.

Nato il 23 dicembre 1990, secondo alcuni siti esteri, pare che Moses J. Moseley sia venuto a mancare intorno al 26 gennaio. La notizia, però, sarebbe stata diffusa solo nelle scorse ore da TMZ. I parenti hanno riferito che il corpo del giovane attore è stato ritrovato in Georgia, precisamente a Stockbridge nella sua auto con una ferita da arma da fuoco.

Sulla morte del giovane attore, le autorità investigative hanno aperto un’indagine per scoprire la causa del decesso e ricostruire le sue ultime ore di vita. Per il momento, pare che gli inquirenti non stiano escludendo alcuna pista.

Oltre alla passione per la recitazione che era riuscito a trasformare in un lavoro, Moses era anche un modello e uno scrittore.

“Mancherà profondamente a così tanti, ai suoi amici, alla famiglia, ai co-protagonisti e ai fan”, ha fatto sapere il portavoce dell’attore mentre sul profilo Twitter di The Walking Dead si legge: “I nostri pensieri e le nostre preghiere per il membro della nostra #TWDFamily Moses J. Moseley”. Tweet a cui hanno risposto tantissimi fan della serie esprimendo il proprio cordoglio.

Our thoughts and prayers are with our #TWDFamily member Moses J. Moseley. pic.twitter.com/ahCrRNA652 — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 1, 2022

Solo pochi giorni fa, a soli 37 anni, era venuto a mancare l’attore francese Gaspard Ulliel dopo un tragico incidente sugli sci.